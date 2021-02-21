“توكلنا” يتجاوز 17 مليون مستخدم خلال 9 أشهر منذ إطلاقه

بلادي – الرياض :

تجاوز تطبيق توكلنا 17 مليون مستخدم خلال 9 أشهر منذ إطلاقه في رقم قياسي يعكس الموثوقية العالية التي يتمتع بها التطبيق.

وأطلق التطبيق بتاريخ 11 مايو 2020 كأحد الحلول الرقمية الناجحة والفاعلة التي أطلقتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” في إطار دعم الجهود الدولية الصحية لمواجهة جائحة كورونا.

‎ورفع رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، الدكتور عبدالله الغامدي الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد على ما تجده الهيئة من متابعة واهتمام ودعم لا محدود.

‎وأوضح الغامدي، أن منظومة “توكلنا” تحولت إلى تجربة رائدة على الصعيدين الوطني والإقليمي، بما تمتلكه من خصائص صحية عالية الأداء وخدمات متنوعة، منوهًا بالدور المهم للتطبيق في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة التي تشهد فيها المملكة عودة المنحنى الوبائي لتسجيل ارتفاعات في أعداد المصابين بفيروس كورونا، وهو ما يجعل من تحميله وتفعيله ضرورة ملّحة أكثر من أي وقت مضى.

ونوه بالمبادرات الكريمة لأمراء المناطق في اعتماد إثبات الحالة الصحية عبر التطبيق ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية في مواقع العمل والأسواق التجارية.

‎ وأشاد بالوعي الكبير للمواطنين والمقيمين بأهمية تحميل وتفعيل تطبيق توكلنا، وهو ما ترجمته الأرقام المُحقَّقة في عدد المستخدمين، مقدما شكره وتقديره للعاملين والعاملات في تطبيق توكلنا.