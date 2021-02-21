افتتاح جناح المملكة في معرض “أيدكس 2021” بأبوظبي

بلادي – الرياض :

افتتح محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، اليوم (الأحد)، جناح المملكة المشارك في معرض الدفاع الدولي “أيدكس 2021” ويحمل شعار “استثمر في السعودية”.

وأوضح العوهلي، أن مشاركة المملكة في المعرض، تُمثل منصة نوعية لتطوير الصناعة في القطاع عبر إيجاد شراكات في المجال، وتبادل المعارف والخبرات، ونقل التقنية، مبينًا أن المشاركة تستهدف دعم المستثمرين وتسهيل دخولهم لسوق الصناعات العسكرية والأمنية السعودية والتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة فيه.

واطلع على أبرز المنتجات الوطنية المعروضة، حيث تستعرض الشركات السعودية في المعرض أحدث المنتجات والمعدات التي وصل إليها القطاع في المملكة، كما وقف على أجنحة الجهات المشاركة في الجناح السعودي الذي يضم 12 شركة محلية.

ويضم الجناح الذي تقوده وتنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية عدداً من كبرى المؤسسات والشركات الوطنية السعودية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية بمشاركة وزارة الاستثمار، ويُقام المعرض خلال الفترة من 21 حتى 25 فبراير الجاري في أبوظبي.