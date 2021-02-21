من بينها سؤال الممارس الصحي “هل غسلت ‏يديك؟”.. “الصحة” توضح 11 حقًا للمريض

بلادي – الرياض :

أكدت وزارة الصحة أن للمريض 11 حقًا عامًا، يجب الالتزام ‏بها من قبل الفريق الطبي المعالج له، داخل المستشفيات التابعة ‏لوزارة الصحة.

وأوضحت أنه من حق المريض معرفة أسماء وتخصصات ‏الفريق الطبي القائم على العلاج، وإبلاغه بوجود متدربين أو ‏باحثين مرخصين ضمن الفريق الطبي، مع عدم تواجد من ليس ‏له علاقة أثناء الكشف الطبي.‏

وشددت على ضرورة شرح الحالة الطبية للمريض باللغة التي ‏يفهمها وتوفير مترجم حال كان الطبيب غير ناطق بلغة ‏المريض، مع التأكيد على سؤال الممارس الصحي حول غسل ‏يديه تجنبًا لاحتمالية العدوى.‏

وأشارت الوزارة إلى إخبار المريض بالآثار الجانبية للأدوية ‏والبدائل الممكنة، بالإضافة إلى معرفة الإجراءات أو التدابير ‏العلاجية المقترحة.‏