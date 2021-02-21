من بينها سؤال الممارس الصحي “هل غسلت ‏يديك؟”.. “الصحة” توضح 11 حقًا للمريض

بلادي – الرياض :
أكدت وزارة الصحة أن للمريض 11 حقًا عامًا، يجب الالتزام بها من قبل الفريق الطبي المعالج له، داخل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.
وأوضحت أنه من حق المريض معرفة أسماء وتخصصات الفريق الطبي القائم على العلاج، وإبلاغه بوجود متدربين أو باحثين مرخصين ضمن الفريق الطبي، مع عدم تواجد من ليس له علاقة أثناء الكشف الطبي.
وشددت على ضرورة شرح الحالة الطبية للمريض باللغة التي يفهمها وتوفير مترجم حال كان الطبيب غير ناطق بلغة المريض، مع التأكيد على سؤال الممارس الصحي حول غسل يديه تجنبًا لاحتمالية العدوى.
وأشارت الوزارة إلى إخبار المريض بالآثار الجانبية للأدوية والبدائل الممكنة، بالإضافة إلى معرفة الإجراءات أو التدابير العلاجية المقترحة.
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