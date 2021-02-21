بلادي – الرياض :
توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد معظم مناطق المملكة اليوم (الأحد) أجواء تميل للبرودة نهارًا وباردة ليلاً .
وأوضح أنه خلال الـ”24″ساعة المقبلة، ستشهد مناطق، الرياض والشرقية والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان ونجران، أمطارا من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد، لافتًا إلى أن “طريف” سجلت اليوم أدنى درجات الحرارة الصغرى بدرجتين، فيما كانت أعلاها على جازان بـ26 درجة
وأشار الحصيني إلى أن صور الأقمار الصناعية فجر اليوم أظهرت وجود سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق، الرياض وبعض أحياء العاصمة (الرياض) والشرقية وشمال وشرق القصيم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحصيني: أجواء باردة وأمطار متفاوتة خلال الـ24 ساعة المقبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.