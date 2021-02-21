الحصيني: أجواء باردة وأمطار متفاوتة خلال الـ24 ساعة المقبلة

بلادي – الرياض :

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد ‏معظم مناطق المملكة اليوم (الأحد) أجواء تميل للبرودة ‏نهارًا ‏وباردة ليلاً .‏

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وأوضح أنه خلال الـ”24″ساعة المقبلة، ستشهد مناطق، الرياض ‏والشرقية والقصيم ‏وحائل والباحة وعسير وجازان ونجران، ‏أمطارا من خفيفة لشبه ‏غزيرة وحبات برد، لافتًا إلى أن “طريف” ‏سجلت اليوم أدنى درجات الحرارة الصغرى بدرجتين، فيما كانت ‏أعلاها على جازان بـ26 درجة ‏

وأشار الحصيني إلى أن صور الأقمار الصناعية فجر اليوم ‏أظهرت وجود سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق، ‏الرياض وبعض أحياء العاصمة (الرياض) والشرقية وشمال ‏وشرق القصيم.‏