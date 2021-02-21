تدشين 10 مراكز للقاحات كورونا بمنطقة المدينة المنورة

بلادي – الرياض :

دشنت وزارة الصحة، اليوم (الأحد)، 10 مراكز إضافية للقاحات كورونا في منطقة المدينة المنورة؛ وذلك بمركز صحي قباء، ومركز صحي الدعيثة، إضافةً لـ8 مراكز بمحافظات ينبع، والعلا، وخيبر، ومهد الذهب، وبدر، والعيص، والحناكية، إلى جانب وادي الفرع.

وأوضحت صحة المدينة المنورة، أنه تم تجهيز مراكز اللقاحات بجميع الخدمات الأساسية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، مبينةً أن المراكز يعمل بها نخبة من الطواقم الطبية المتخصصة، وموزعة في مختلف المحافظات لضمان سهولة وصول المستفيدين.

ودعت صحة المدينة المواطنين والمقيمين للمبادرة بالتسجيل عبر تطبيق “صحتي”؛ لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، من الإصابة بفيروس “كورونا”.