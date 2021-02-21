بلادي – الرياض :
أعلنت السلطات البحرينية أنه بدءًا من غد (الإثنين) سيتم العمل بالإجراءات الاحترازية الجديدة عبر المنافذ الحدودية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.
وشملت الإجراءات، إضافة إلى الفحص المخبري عند الوصول للقادمين، إجراء فحص جديد بعد 5 أيام، مع خفض رسوم الفحوصات إلى 36 دينارا.
وأوضحت أن الفحص المخبري الثالث سيكون في اليوم العاشر من الوصول لجميع القادمين، والذين تمتد إقامتهم لأكثر من 10 أيام، لافتة إلى أنه سيتم التواصل من قبل وزارة الصحة مع من تُثبت فحوصاته إصابته بالفيروس.
وشددت على ضرورة تفعيل تطبيق “مجتمع واعي”، والعزل الذاتي لحين الحصول على نتيجة الفحص الذي أجري وقت الوصول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدءًا من الغد.. البحرين تطبق هذه الإجراءات على القادمين عبر منافذها الحدودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.