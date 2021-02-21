بدءًا من الغد.. البحرين تطبق هذه الإجراءات على القادمين عبر منافذها الحدودية

بلادي – الرياض :

أعلنت السلطات البحرينية أنه بدءًا من غد (الإثنين) سيتم العمل ‏بالإجراءات الاحترازية الجديدة عبر المنافذ الحدودية لمجابهة فيروس ‏كورونا المستجد.‏

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وشملت الإجراءات، إضافة إلى الفحص المخبري عند الوصول للقادمين‏، إجراء فحص جديد بعد 5 أيام، مع خفض رسوم الفحوصات إلى 36 دينارا.‏

وأوضحت أن الفحص المخبري الثالث سيكون في اليوم العاشر ‏من الوصول لجميع القادمين، والذين تمتد إقامتهم لأكثر من 10 ‏أيام، لافتة إلى أنه سيتم التواصل من قبل وزارة الصحة مع من تُثبت فحوصاته إصابته بالفيروس.

وشددت على ضرورة تفعيل تطبيق “مجتمع واعي”، والعزل الذاتي لحين الحصول على نتيجة الفحص الذي أجري وقت الوصول.