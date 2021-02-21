لإنشاء 220 حظيرة دجاج ومصنع أعلاف.. “البيئة” تسلم القطاع الخاص مساحة 28 مليون م2

بلادي – الرياض :

سلمت وزارة البيئة والمياه والزراعة، القطاع الخاص مساحة 28 مليون م2، لإنشاء 220 حظيرة دجاج ومصنع أعلاف.

وأوضحت الوزارة أن المشروع يهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية، ويزيد فرص توظيف المواطنين، وتحقيق استراتيجية الأمن الغذائي، ودعم الناتج المحلي الإجمالي، كما يرفع تنافسية القطاع محلياً.

وأبانت أن المشروع سينفذ في محافظة وادي الفرع بالمدينة المنورة من قبل شركة رضوى السعودية الغذائية، حيث سيتم إنشاء 220 حظيرة دجاج لاحم، ومصنع أعلاف بطاقة عالية، وفقاسة بيض متطورة.