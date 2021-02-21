“الأرصاد”: تنبيهات بأمطار رعدية وسحب ممطرة وأتربة مثارة بعدد من المناطق

بلادي – الرياض :

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الأحد)، تنبيهات بهطول أمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، بعدد من المناطق، وسحب رعدية ممطرة وأتربة مثارة في أخرى.

وأوضح المركز، أن أجزاء من مناطق، عسير، والباحة، والقصيم، والرياض، والمنطقة الشرقية، ستشهد أمطاراً رعدية مع نشاط في الرياح السطحية يؤدي لتدنٍ في مدى الرؤية، مشيراً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 4 عصراً، أما في منطقة الباحة وعسير فتستمر حتى الساعة 6 مساءً.

وأبان أن أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، وحائل، ستشهد سحباً رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تستمر حتى الساعة 6 مساءً.

وأضاف أن الخرمة والموية ورنية بمنطقة مكة، وعفيف ووادي الدواسر بالرياض، ستشهد رياحًا نشطة، وأتربة مثارة يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ6 مساء.

كما نبه المركز من عوالق ترابية تؤدي لتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة المدينة المنورة، وتشمل الحالة الحناكية والمدينة المنورة، مبينا أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ10 صباحاً.