النائب العام يأمر بضبط الشاب المعتدي على الفتاة بالضرب في حفر الباطن

بلادي – الرياض :

أصدر النائب العام الشيخ سعود المعجب، توجيهاً بالقبض على شاب اعتـدى على فتاة بالضرب في أحد شوارع حفر الباطن.

وأوضحت النيابة العامة، أن هذا الإجراء يأتي بعد رصد المحتوى من مركز الرصد النيابي، ووفقًا لنظام الإجراءات الجزائية، مؤكدة أنها لن تألوَ جهدًا في ملاحقة وتجريم العابثين بالنظام العام والمعتدين على حريات وحقوق الآخرين، وتطبيق النظام بحقهم بكل حزم، ودون تهاون، وتطبيق العقوبات المشددة التي تزجرهم وتردع غيرهم.

وأبانت أنه سيتم إحالة المتهم إلى الدائرة المختصة بفرع النيابة، للتحقيق معه، كما سيتم استدعاء أطراف القضية لضبط إفاداتهم وشهاداتهم.

وكان مقطع فيديو متداول قد وثّق لحظة اعتـداء شاب على فتاة أثناء سيرها رفقة 4 فتيات أخريات في أحد شوارع حفر الباطن، حيث قام الشاب بالاعتداء على الفتاة وضـربها بيده على وجهها لتسقط على إحدى المركبات الموجودة بالمكان.