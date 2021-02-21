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عمر شويل - جدة موعد المساعدة المقطوعة 1442 الفئات المستحقة للصرف؛ حيث تعد المساعدة المقطوعة أحد برامج الدعم التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمواطنين بالمملكة العربية السعودية من محدودي الدخل الذين لا يمتلكون عقارات أو سجلات تجارية بأسمائهم، وتنطبق عليهم كافة شروط استحقاق مقطوعة الضمان الاجتماعي؛ بهدف مساعدة تلك الأسر على تحمل أعباء الحياة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، فضلًا عن السعي قدمًا نحو تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، بما يحق رؤية المملكة 2030.



الاستعلام عن موعد المساعدة المقطوعة 1442 الفئات المستحقة للصرف

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رابط رسمي عبر موقعها الإلكتروني لكي يتمكن المواطنين من الاستعلام عن موعد المساعدة المقطوعة 1442، خاصةً وأنه لم يتم صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي منذ فترة؛ وذلك لأن المساعدة المقطوعة ليس لها وقت محدد للصرف، ويمكن للمواطن الاستعلام عنها من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. القيام بتسجيل رقم السجل المدني. العمل على إعادة إدخال الرقم الخاص بالتحقق البشري في الحقل المخصص له. النقر على أيقونة عرض، لتظهر كافة البيانات المتعلقة بالمساعدة المقطوعة وموعد الصرف.

شروط استحقاق المساعدة المقطوعة 1442

حدد القائمين على برنامج المساعدة المقطوعة مجموعة من الشروط التي يجب تطابقها مع المتقدمين لصرف المساعدة المقطوعة 1442، أهمها:

يشترط أن يكون المتقدم قد تجاوز سن 35 عام.

يجب ألا يكون هناك سجل تجاري خاص به.

يشترط ألا يزيد الراتب الشهري للأعزب عن 3000 ريال سعودي، والمتزوج عن 8600 ريال سعودي.

يكون مواطن سعودي الأصل ومتزوج من سعودية، ومقيم إقامة دائمة بالمملكة العربية السعودية.

يشترط ألا يمتلك المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة أراضي أو عقارات.

رابط مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442 وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

المساعدة المقطوعة عبارة عن مساعدات مالية تخصصها الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية للفئات الفقيرة من محدودي الدخل، الذين لا يمتلكون عقارات أو سجلات تجارية، بل يمتلكون دخل شهري ضعيف سواء من معاش الضمان الاجتماعي أو من راتب التقاعد، ولا تمنع المساعدة المقطوعة من صرف معاش الضمان أو التقاعد، بل إنها مساعدة إضافية لهم، وقد خصصت الوزارة رابط رسمي hrsd.gov.sa للاستعلام عن موعد المساعدة المقطوعة 1442 للفئات المستحقة.

في النهاية نكون تعرفنا على موعد المساعدة المقطوعة 1442 وخطوات الاستعلام عبر الرابط الرسمي، وشروط الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعية كما حددتها الوزارة.