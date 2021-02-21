نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام المدفوعات الفورية البنك المركزي السعودي يطلق الخدمة للعمل بها في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام المدفوعات الفورية التي تم إطلاقها من البنك المركزي السعودي والتي سوف يتم العمل بها وهذا النظام الذي تم إطلاق اسم سريع للنظام وكانت التصريحات التي تحدث بها محافظ البنك المركزي أمس عن هذا النظام والذي يأتي ضمن منظومة نظام المدفوعات الإلكترونية والتي يساهم بدورها في الارتقاء في نظام الاقتصاد السعودي ويأتي نظام المدفوعات الفورية الجديد ضمن الرؤية الخاصة في المملكة العربية السعودية الخاصة برؤية 2030 ويأتي هذا النظام الجديد سريع ضمن رؤية البنك المركزي لكي ما يتم الارتقاء في التعاملات المالية وأيضاً المدفوعات الوطنية وبذلك يتم تطوير البنية التحتية في السعودية في نظام سريع ولكي ما يتم تحقيق الشمول المالي عن طريق المدفوعات الفورية ولكي ما ينمو الاقتصاد السعودي وبإشراف البنك المركزي السعودي .

نظام المدفوعات الفورية وما يشمله النظام الجديد باسم سريع والرؤية الخاصة به

أكد محافظ البنك المركزي السعودي في التصريحات التي تم التصريح بها في الحفل الذي تم أقامتها بالأمس مساءً في المملكة العربية السعودية لكي ما يتم الإعلان عن النظام الجديد سريع وقال عنه أن النظام يمثل قيمة مضافة وأيضاً قيمة نوعية يتم بها الإضافة للقدرات الخاصة بالبنية التحتية الوطنية تحت بنود المدفوعات بنظامها الجديد نظام المدفوعات الإلكترونية سريع وبذلك النظام الجديد يواكب الرحلة الخاصة بالتطور التي تخص قطاع المدفوعات داخل المملكة العربية السعودية في نظام المدفوعات الفورية الجديد سريع وذلك وفقاً للرؤية الخاصة بالمملكة العربية السعودية 2030 .

النظام الجديد سريع وما سوف يقدمه من خدمات عن طريق الدفع الإلكتروني

أنظمة المدفوعات الوطنية في المملكة تقوم بالتطوير الخاص بالشمول المالي . نظام سريع يؤدي دور الريادة في السعودية ويساهم في تعزيز القطاع المالي . سريع سوف يساهم في خيارات متاحة عديدة آمنة وأيضاً متطورة في الدفع الإلكتروني . نظام المدفوعات الفورية سوف يقوم بدوره يلبي مختلف الاحتياجات لمختلف الشرائح . نظام سريع الجديد يساهم بدوره في زيادة الفعالية في الدوران الخاص بالسيولة النقدية . نظام سريع سوف يساهم في تسهيل الإجراءات الخاصة بالدفع وأيضاً التحصيل . المدفوعات الفورية سوف تساهم دفع المسيرة الخاصة بالتحول الرقمي ضمن رؤية المملكة 2030 . نظام سريع سوف يساهم في الزيادة الخاصة بحجم كافة التعاملات المالية الإلكترونية بإشراف البنك المركزي السعودي . نظام سريع سوف يقوم بدوره في تمكين العملاء في القطاع المصرفي أن يرسلوا ويستقبلوا الحوالات . نظام سريع سوف يكون متاح علي مدار 24 ساعة والرسوم التي تفرض عليه مخفضة لا تتعدي ريالاً واحداً .

ما تم الإشارة أليه في النظام الجديد المدشن من البنك المركزي السعودي مساء الأمس

تمت الإشارة إلي أن نظام سريع الجديد المشرف عليه من البنك المركزي في المملكة العربية السعودية سوف يتيح لكافة العملاء المتعاملين به أن يقوموا بتنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بالحوالات بين البنوك ولا تتجاوز قيمة هذه الحوالات 20 ألف ريال سعودي وتم تحديد ذلك في المرحلة الحالية بحيث سوف يتم إيداع الحوالة في الحساب الخاص بالمستفيد بشكل فوري وسيكون ذلك متاح علي مدار اليوم ونظام سريع سوف يتمكن من خلاله كل من يتعامل به من خدمة التحويل السريع دون أن يكون هناك الحاجة إلي أن يكون العميل مضافاً في أياً من القنوات البنكية وذلك تم تحديده للحوالات التي قيمتها لا تتعدي 2500 ريال سعودي وذلك ما تم وضعه من البنك المركزي السعودي وما يراه ضمن الرؤية الخاصة 2030 والتي تساهم في الاقتصاد السعودي .

نظام المدفوعات الفورية والاسم الذي تم أطلاقة عليه سريع يعتبر انطلاقه جوهرية في المسيرة الخاصة بتطوير نظام المدفوعات الإلكترونية داخل المملكة العربية السعودية ويعتبر من أحد الشواهد الهامة التي تقوم بدور المساهمة في تطوير البنية التحتية في النظام الرقمي نظام سريع والذي من خلاله سوف تتمكن البنوك وأيضاً شركات التقنية المالية في السعودية .