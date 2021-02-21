فروع فيكتوريا سيكريت السعودية وأهم العروض وطريقة التسجيل أونلاين

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عمر شويل - جدة فروع فيكتوريا سيكريت السعودية ، من أهم وأشهر الماركات العالمية في عالم التجميل والموضة، وكل ما ترغب النساء في الحصول عليه من أدوات وماركات عالمية، خاصة وأنها تقدم عروض فيكتوريا سيكريت السعودية 2021، التي يتابعها عشاق هذا البراند القوي منذ سنوات طويلة، حيث تم تأسيس محلات فيكتوريا سيكريت للتجزئة الأمريكية على يد روي رايموند، الذي يمتلكها في عام 1977م، ومنذ ذلك الحين وهي تقدم أقوى أنواع العطور ومستحضرات التجميل والبشرة، والعناية بالجسم والشعر. وتوسعت فيكتوريا سكريت في كل أنحاء العالم، وافتتحت في المملكة العربية السعودية، فروعًا متعددة، أشهرها فروع فيكتوريا سيكرت الرياض، ومكة والدمام والمدينة المنورة وغيرهم، حيث يستمتع الحضور من عروض فيكتوريا سيكريت في السعودية، كما يمكنك الشراء من موقع فيكتوريا سيكريت السعودية أونلاين.

فروع فيكتوريا سيكريت السعودية

تمتلك ماركة وبراند فيكتوريا سيكريت في المملكة، العديد من المقرات داخل المملكة، وهي تابعه لشركة الشايع والتي تعد وكيلا رسميا لتلك الماركة المعروفة، ومن أشهر فروع فيكتوريا سيكريت في السعودية، فروع فيكتوريا سكريت الرياض، وهي موزعة كالتالي:

فرع فيكتوريـا سيكرت الرياض جاليري يقع بين البوابتين 4 و5، في الدور الأرضي داخل المول. فرع فيكتوريا سيكرت الخيمة سنتر يقع الفرع في الدور الأول، مجاورًا لكارفور يمين بوابة رقم واحد. فرع فيكتوريا سيكرت العثيم مول الربوة يقع الفرع داخل المول، في الدور الأول إلى جوار البوابة رقم 1. فرع فيكتوريا سيكرت حياة مول يقع الفرع إلى جوار بوابة 2، في الدور الأرضي. فرع فيكتوريا سيكرت القصر مول يقع الفرع في الدور الأول. فرع فيكتوريا سيكرت غرناطة مول إلى جوار البوابة الرئيسة، يقع الفرع باليمينإلى جوار توكيل ماك.

مواعيد عمل فروع فيكتوريا سيكريت الرياض

تعمل فروع فيكتوريا سيكريت في الرياض، بداية من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة الحادية عشرة ليلًا، وذلك مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعلنة، من خلال مؤتمر الصحة والداخلية السعودية، وإذا لم تكونين ترغبي في الذهاب إلى أحد فروع فيكتوريا سيكريت في السعودية، يمكنك أن تقومي بتسجيل الدخول موقع فيكتوريا سيكريت السعودية، والحصول على خصم 10% على المنتجات.

طريقة التسجيل في فيكتوريا سيكريت السعودية أونلاين

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