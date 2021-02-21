نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي جديد البنك الأهلي رابط التقديم والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة يلجأ العديد من الناس إلى الحصول على بعض القروض ومن أهمها تمويل شخصي جديد البنك الأهلي ، فتلك الفئة التي تضطر للذهاب للبنك والتواصل للحصول على المبلغ المالي تعاني من المشاكل المالية، ويكون لديهم الرغبة في شراء منزل جديد أو فتح أحد المشروعات التجارية لاستثمار الأموال، وتقوم البنوك بمساعدة العملاء المتعسرين من خلال تقديم القروض التمويلية المختلفة، على جميع المستويات المحلية والدولية، ومن أبرز البنوك التي تقدم تمويلات لفترة طويلة البنك الأهلي التجاري، حيثُ يتيح قروض بعائد قليل نسبياً ومتوافق مع الشريعة الإسلامية.

تمويل شخصي جديد البنك الأهلي في السعودية

يعمل البنك التجاري على تقديم مجموعة من الخدمات التمويلية على هيئة قروض شخصية تمويلية ، للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية كما يتيح للمقيمين نفس القروض في حالة تطابق الشروط بالكامل، يتمكن من تحصيل قيمة القرض وذلك بعد خصم التكلفة الإدارية الخاصة بالبنك، والتي لا تتعد النسبة الصرح بها داخل البنك والتي تصل إلى واحد بالمئة من إجمالي مبلغ القرض، مع العلم أن المبلغ يصل حتى خمسة آلاف ريال كحد أقصي بالنسبة للمصروفات الإدارية.

قرض تمويل شخصي من البنك الأهلي التجاري

يرغب العديد من المقيمين داخل المملكة من الحصول على قرض شخصي بدون وظيفة لتلبية احتياجاتهم بمشروع استثماري أو شراء منزل أو سيارة جديدة، لذلك هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم للحصول على القرض المعلن عنه وهي كـ التالي:

يجب أن يكون العميل المتقدم لطلب القرض من البنك يعمل بوظيفة ثابتة داخل القطاع العام أو القطاع الخاص مع ضمان أن الرواتب تسحب من البنك الأهلي التجاري، بمعني تابعية جهة العمل للبنك بالنسبة لكافة الأمور المادية

ومن خلالها سوف يتمكن البنك من إقراض العميل واستقطاع جزء من الراتب لتسديد القرض

يتوجد على المتقدم للحصول على قرض تمويل شخصي الحصول على راتب في حدود ثلاثة آلاف ريال فأكثر حتى يتمكن من طلب القرض ويطبق على المواطنين الأصلين

الحصول على راتب في حدود ثلاثة آلاف ريال فأكثر حتى يتمكن من طلب القرض ويطبق على المواطنين الأصلين يمكن أيضًا الحصول على أحد التمويلات الشخصية بالنسبة للوافدين من خلال تقديم ما يثبت الحصول على راتب يتخطى الخمس آلاف ريال

بالنسبة للوافدين من خلال تقديم ما يثبت الحصول على راتب يتخطى الخمس آلاف ريال بالنسبة لعمر المتقدم لطلب القرض فهو يتراوح ما بين 18 حتى ستين عاماً بالنسبة للمواطن السعودي مع العلم أن 60 هو موعد التسديد النهائي للقرض

كما أجاز المشرع تقديم تمويل لمن هم من خارج الدولة من سنن 22 حتى ستون عام مع تقديم كافة الضمانات اللازمة مع تضمين المواعيد وتسليم القرض بانتظام حتى نهاية السن.

الإجراءات المتبعة للحصول على التمويل الشخصي من البنك الأهلي

هناك عدد من الإجراءات التي يتم إتباعها من قبل جميع العملاء الذين لديهم الرغبة من التواصل مع البنك والحصول على طلب قرض من البنك عبر اتباع الإجراءات التالية:

تعبئة بيانات نموذج البنك الذي يتم تقديمه لجميع العملاء الراغبين في الحصول على القرض

تدوين البيانات الشخصية من واقع بطاقة الأهلية السعودية وبالنسبة للمقيمين تقديم صورة طبق الأصل من الإقامة على أن تكون ممتدة

تقديم الأوراق اللازمة الخاصة بالموظف التي تثبت كل بياناته الوظيفة منذ البدء في العمل حتى يوم التقديم للقرض وإظهار مفردات الراتب بالكامل.

آلية تمويل المشروعات المتعلقة بالأفراد

يسعى الكثيرين للحصول على أفضل تمويل شخصي فهو من ضمن باقات المشروعات المتعددة التي صرح بها البنك الأهلي التجاري منذ فترة قريبة، وذلك من أجل تقديم دعم كامل لجميع الشركات الكبيرة والصغيرة، وتقدم تلك التمويلات مجموعة من المميزات التي تجعلها رائدة في المجال وتلك المميزات هي:

يعمل البنك على عمل ضم لجميع الشركات ذات رأس المال القليل التي تحتاج لتمويل سريع لتصبح قائمة أفضل برأس مال أكبر إلى الشركات الضخمة التي يتم اعتمادها من البنك للحصول على أفضل تمويل

يتم منح جميع الموظفين داخل الشركات الصغيرة ميزة الحصول على القروض الشخصية بكافة أنواعها مما يتيح فرصة للنشاط بالتوسع مع التأكد من توافق جميع الشروط

كما يمكن الحصول على أحد العروض التي يتم تقديمها من قبل البنك لجميع القائمين بالشركة.

الإجراءات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية التمويل للأفراد

يمكن الحصول على قرض شخصي ممول من خلال اتباع التالي:

تدوين بيانات الشركة بنموذج البنك

للحصول على تمويل الأهلي الشخصي

تقديم نسخة طبق الأصل من القوائم المالية الخاصة بالشركة

إرفاق سورة من السجل التجاري

صورة من الرواتب المحولة للبنك

ترسل جميع المسندات للبنك وسوف يقوم بمراجعتها والرد خلال 15 يوم.