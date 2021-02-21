نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل للمتقاعدين 50 ألف ريال بدون كفيل حتى مليون ونصف لمدة 5 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد التقاعد قد يحتاج الكثير من المتقاعدين برامج تمويلية تساعد في تحقيق ما يبحثون عنه ولا يملكون ذلك المبلغ لتحقيقه، فهناك برامج تمويلية بمميزات متعددة تساهم في ذلك، ومنها عدة بنوك وشركات بداخل المملكة العربية السعودية والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتقدم مميزات جيدة للعملاء، وتناسب راتبهم الشهري ودفع قسط مرن، وقد تتراوح فترة سداد القرض وفق ما يتم الإعلان عنه من البنك أو الشركة التي تقدم العرض التمويلي الشخصي ما بين 50 شهر إلى 60 شهر، ومن ضمن تلك البنوك البنك السعودي للاستثمار.

شروط ومستندات تمويل للمتقاعدين

يوفر البنك السعودي للاستثمار مبلغ تمويلي يبدأ من 50 ألف ريال ويصل إلى مليون ونصف ريال لمدة 60 شهر، ومن أهم الشروط والمستندات المطلوبة والمعلن عنها من قبل البنك أنه يجب أن يكون العمر أكثر من 38 عاما وأقل من 65 عاما عند انتهاء أخر قسط من التمويل، وهذا التمويل يقدم للسعوديين فقط، تقديم صورة من الهوية الوطنية، كشف حساب لأخر ثلاثة أشهر من البنك مختوم، خطاب تعريف بالراتب التقاعدي إذا كانت موظف سابق بجهة حكومية من خلال مؤسسة عامة للتقاعد، أما إذا ك نت موظف خاص فيتم تقديم خطاب تعريفي بالراتب التقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تعبئة نموذج طلب تمويل المتقاعدين، خطاب تحويل للبنك بالراتب.

حساب مبلغ تمويل المتقاعدين

هناك بعض الأمثلة التوضيحية التي من خلالها قد يتم إيضاح النسبة السنوية التي يتم دفعها خلال التمويل ومدة التمويل والمبلغ والقسط الشهري، تمويل شخصي للشباب 200 ألف ريال بدون كفيل من بنك السعودي للاستثمار، ويتم حساب المبلغ للمتقاعدين على سبيل المثال إذا كان مبلغ التمويل 100 ألف ريال فأن فترة سداد القرض هي 5 سنوات والقسط الشهري 1849 ريال سعودي ومعدل النسبة السنوية يبدأ من 5.71 في المائة، وهناك حاسبة التمويل الشخصي للمتقاعدين يتم كتابة العمر ومبلغ الراتب ويتم احتساب ذلك ولكنها حاسبة تقريبية وليست نهائية.

طلب تمويل شخصي للمتقاعدين

يبدأ هذا التمويل بمبلغ 50 ألف ريال كحد أدنى ويصل إلى 1500000 مليون ريال سعودي بدون كفيل وقد يتيح لك أيضا إمكانية الحصول على نقاط واو وبطاقة صراف إلى كما أنه يقدم إعفاء من سداد باقي الأقساط في حالة العجز أو الوفاة، طلب تمويل شخصي للمتقاعدين إلكترونيا من خلال البنك السعودي للاستثمار، كما يمكن الحصول على إعادة التمويل عند سداد القيمة المستحقة من التمويل الأول، وأيضا يوفر الحصول على تمويل إضافي أخر ولكن في حالة حصولك على زيادة في الراتب الشهري، وفي حالة تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة تحصل على تمويلك في نفس اليوم.