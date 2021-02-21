نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حل مشكلة الإصدار القديم لتطبيق توكلنا ومشكلة ظهور رسالة خطأ غير معروف في المقال التالي

عمر شويل - جدة مشكلة تطبيق توكلنا الإصدار القديم الذي لا يتوافق مع جهازك ومشكلة ظهور رسالة غير معروف علي تطبيق توكلنا هما احدي المشكلات الحالية التي تواجه مستخدمي تطبيق توكلنا, ويقدم تطبيق توكلنا الكثير من الخدمات الإلكترونية للمواطنين السعوديين والغير سعوديين, ومن خلال تطبيق توكلنا يمكنك الذهاب والعودة والتجول من خلال تصاريح تطبيق توكلنا, ويعتبر تطبيق توكلنا هو أحد التطبيقات التي أطلقتها وزارة الصحة السعودية في المملكة حتي يكون هناك تواصل بين المواطنين وبين الصحة السعودية من أجل التقليل من الإصابة بفيروس كورونا, ولذا هناك دائماً حلول لجميع المشاكل وفي هذه المقال سوف نقوم بسرد لكم كيفية حل مشكلة الإصدار القديم لتطبيق توكلنا وحل أيضاً مشكلة ظهور رسالة غير معروف.

حل مشكلة الإصدار القديم لتطبيق توكلنا

يعاني الكثير من مستخدمي تطبيق توكلنا عدم استجابة التطبيق للفتح واستخدامه, حيث أعلنت الجهات التابع لها تطبيق توكلنا أن التطبيق حتي يعمل لا بد أن يكون اقل إصدار في أجهزة الأندرويد هو اندرويد 6.0, أما في أجهزة الآيفون لابد أن يكون اقل إصدار هو ios 6.0, ولحل هذه المشكلة في الأجهزة القديمة لابد من تحديث الإصدارات القديمة الموجودة في الأجهزة وذلك من خلال الخطوات التالية.

يتم فتح الإعدادات من خلال الجوال الخاص بك ( settings). الضغط علي خيار النظام الموجود في الشاشة أمامك ( system). بعد ذلك تقوم بالضغط على خيارات متقدمة (advanced), أو يمكنك الضغط علي كلمة حول الهاتف (about phone). بعد ذلك سوف تظهر لك خيار تحديث النظام تقوم بالضغط عليه ( update system). ثم تقوم باتباع الخطوات التي سوف يعرضها لك الجهاز. يعد اكتمال عملية تحديث الجهاز يمكنك الآن فتح تطبيق توكلنا بكل سهوله وبساطه.

حل مشكلة ظهور رسالة غير معروف

عند ظهور هذه الرسالة قم بتسجيل الخروج من التطبيق.

بعدها قم بإطفاء الجهاز وإعادة تشغيله.

قم بتسجيل الدخول مرة أخري إلي تطبيق توكلنا.

بعدها سوف تلاحظ أن التطبيق سوف يقوم بالتشغيل علي الفور, كما لابد من بعدها تقوم بتحديد الموقع الخاص بك أو يمكنك وهذا الأفضل بإعطاء تصريح للتطبيق بمشاركة الموقع.

ويمكنك حل هذه المشكلة من خلال مسح وإعادة تحميل التطبيق.