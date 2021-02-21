الجمارك تحبط تهريب مواد تستخدم لصناعة المشروبات الكحولية

بلادي – الرياض : أحبطت جمارك ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، 3 محاولات لتهريب مواد أولية تستخدم لصناعة المشروبات الكحولية. وأوضحت الجمارك السعودية اليوم (الأحد) أن الكمية المضبوطة تبلغ نحو 77.5 ألف لتر. وأشارت إلى أنه تم ضبط مستقبلي المواد بالتنسيق مع الأمن العام، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

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