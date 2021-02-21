“الشؤون البلدية”: إغلاق 288 منشأة في يوم واحد خالفت التدابير الوقائية لكورونا

بلادي – الرياض :

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن إغلاق 288 منشأة تجارية وغذائية أمس السبت لمخالفتها التدابير الوقائية والبرتوكولات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت أن جدة تصدرت عدد المنشآت المغلقة بـ 171 ألف منشأة، ثم الرياض بـ 29، وبعدهما عسير بـ 26، والشرقية بـ15.

وأشارت إلى أن الأمانات والبلديات نفذت 16,4 ألف جولة رقابية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية، وفرضت 826 مخالفة.