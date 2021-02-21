“الأرصاد”: انخفاض جديد في درجات الحرارة من الثلاثاء.. وفرص لتساقط الثلوج على هذه المواقع

بلادي – الرياض :
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن فرص تساقط الثلوج خلال الأيام القليلة المقبلة على عدد من المواقع.
وأوضح أن هناك فرصة مهيأة لتساقط الثلوج، اعتبارًا من مساء يوم الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء، وذلك على مرتفعات منطقة تبوك، مثل اللوز وعلقان والظهر والزيتة.
وتوقع أن يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة، وذلك ابتداءً من مساء الأربعاء على مناطق شمال وغرب المملكة، ومن ثم يمتد إلى الشرق والوسط.
وأكد أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة الصغرى ابتداء من يوم الخميس ما بين 1 إلى 5 درجات على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل.
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