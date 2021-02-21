حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الإثنين في المملكة

بلادي – الرياض :

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الإثنين).

وتوقّع المركز هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على مناطق جازان، وعسير، والباحة تمتد إلى مكة المكرمة، والرياض، والقصيم، وحائل والمنطقة الشرقية، وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من وسط وشمال وجنوب المملكة، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 30 درجة مئوية في مكة المكرمة وجازان وشرورة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 2 درجة مئوية في طريف.