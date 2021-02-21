“النقل” تُعلن عن 25 وظيفةً شاغرةً وتدعو من يجد في نفسه الكفاءة إلى التقديم

بلادي – الرياض :
أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم (الأحد)، عن 25 وظيفة شاغرة وتدعو كل من يجد في نفسه الكفاءة والتأهيل إلى التقديم.
وأوضحت أنه يُشترط عند التقديم توفر المؤهلات العلمية والخبرات المهنية اللازمة لشغل الوظيفة، وأن يجيد اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي.
وأكدت أنه على الراغبين في التقديم على الوظائف زيارة الرابط هـــــنا، لافته إلى أن آخر موعد للتقديم هو يوم الخميس الموافق 4-3-2021م.
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