“الدفاع” تُجهز 16 مركزًا وعيادة لتطعيم منسوبيها ضد فيروس كورونا

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأحد، تجهيز عدد من المراكز والعيادات لتطعيم منسوبيها ضد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن التوسع في تنفيذ الحملة الوطنية بهذا الصدد.

وأوضحت أنه تم تجهيز 16 مركزًا وعيادة موزعة في المستشفيات العسكرية بمختلف مناطق المملكة لخدمة الفئات المستهدفة من منسوبي وزارة الدفاع.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي ضمن إطار التوسع في تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس التاجي، والتي دعت لها وزارة الصحة خلال الأيام القليلة الماضية.