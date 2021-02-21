“الموارد البشرية” تضبط 1200 مخالفة لأنظمة العمل و187 للإجراءات الاحترازية

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الأحد)، أن فرق التفتيش التابعة لها نفذت 26.6 ألف زيارة ميدانية في مختلف مناطق المملكة، خلال الفترة من 11 حتى 17 فبراير الجاري.

وأوضحت الوزارة أن هذه الزيارات أسفرت عن ضبط 1210 مخالفات لأنظمة العمل، إضافة إلى 187 مخالفة للإجراءات الاحترازية من منشآت القطاع الخاص.

ووجهت الوزارة 2.6 ألف إنذار للمنشآت المخالفة، وتلقت 1.1 ألف بلاغ وارد عبر مختلف وسائل التواصل والإبلاغ، قامت فرق التفتيش الميداني بالتعامل معها.

وتقوم فرق التفتيش بهذه الزيارات، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل، وللحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين.

ودعت الوزارة الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر تطبيق (معًا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد (19911).