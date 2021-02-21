أنباء عن تعرض تطبيق “كلوب هاوس” للاختراق والاستيلاء على بيانات المستخدمين وتسجيلات الغرف

بلادي – الرياض :

كشف مصادر عن تعرض تطبيق “كلوب هاوس” للاختراق والاستيلاء على بيانات المستخدمين وبعض تسجيلات في غرف الدردشة.

وكان تقرير صدر قبل أسبوع من مرصد جامعة ستانفورد للإنترنت، قال إن التطبيق يحتوي على عدد من العيوب الأمنية التي من شأنها أن تجعل بيانات المستخدمين عرضة للوصول إليها، وبالأخص من قبل الحكومة الصينية.

ورد التطبيق على هذا التقرير، بالتأكيد على أنه سيتم بدء مراجعة لممارسات حماية البيانات.