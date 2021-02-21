نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تفعيل أبشر من خلال تطبيق بنك الرياض بدون بصمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يود العديد من المسجلين حديثاً تفعيل ابشر بدون الحاجة إلى زيارة أجهزة الخدمة الذاتية، ومن المعروف أن هناك أكثر من طريقة لتفعيل حسابات أبشر الإلكترونية ومن بين هذه الطرق التفعيل عن طريق الخدمة الذاتية أو مكاتب موظفي التفعيل في البوابة، أو من خلال مكاتب موظفي الأحوال المدنية أو من خلال البنوك، ويمكنك تطبيق بنك الرياض من إنهاء عملية التفعيل بفاعلية عبر الإنترنت وأنت في منزلك بكل سهولة، وبذلك يمكنك إنهاء عملية التسجيل في منصة أبشر الإلكترونية بنجاح والاستفادة من الخدمات المتعددة التي تقدمها المنصة. طريقة تفعيل أبشر عن طريق تطبيق بنك الرياض صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان يسعى إلى تحقيق مستهدفات

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