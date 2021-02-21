نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة العامة للنقل وظائف شاغرة للجنسين بمقرها الرئيسي بالرياض 1442هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة الهيئة العامة للنقل وظائف شاغرة ، للجنسين تم الإعلان عنها اليوم الأحد الموافق 21 من فبراير لعام 2021م، التاسع من شهر رجب لعام 1442هـ، لحملة شهادات شهادات الدبلوم، والبكالوريوس، والماجستير في العديد من التخصصات المتنوعة والمختلفة، للعمل لدى مقر الهيئة العامة للنقل في مقرها الرئيسي، بمدينة الرياض، وذلك وفق أحدث مستجدات توطين لتوظيف 115 ألف شاب سعودي 1442هـ، والتي تستهدف توطين شباب وبنات المملكة السعوديين، للعمل في كافة المجالات وخاصة العالية ذات الأهمية، وذلك وفق برامج رؤية المملكة 2030م، والتي تم تدشينها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، والتي تعمل على رفع كفاءة العنصر البشري السعودي، بهدف تحقيق الارتقاء بالمملكة، وجعلها نموذجًا عالميًا ناجحًا ورائد في محتلف المجالات.

الهيئة العامة للنقل وظائف شاغرة

وكما ذكرنا سابقًا أنه تم الإعلان عن العديد من الوظائف بالمملكة بالتتابع، في قطاعي الدولة العام والخاص، وفق مستجدات برنامج دعم توظيف السعوديين، ومنها وظائف شاغرة في هيئة السوق المالية ، وأيضًا إعلان هيئة التقييس وظائف شاغرة، وإعلان هيئة الطيران المدني وظائف شاغرة، والعديد من الوظائف الشاغرة للجنسين، وهذا يدل على أن القيادة الرشيدة، قولًا وفعلًا، هدفها السعي لتوفير حياة كريمة للمواطن السعودي، من مأكل ومسكن ووظيفة تناسب مؤهله الدراسي، وللرجوع للوظائف الشاغرة للجنسين في الهيئة العامة للنقل، لابد من توافر شروط أساسية، للتقدم للوظيفة الشاغرة هي كالتالي:

أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية.

خلو الصحيفة الجنائية للمتقدم من أي سوابق.

انطباق المؤهل العلمي، مع المؤهل المطلوب بالوظيفة الشاغرة.

اجتياز المقابلة الشخصية، واختبار القبول للوظيفة الشاغرة.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للنقل بالرياض

وعن الوظائف الشاغرة المتاحة، لدى الهيئة العامة للنقل بالسعودية، فهي بالترتيب التالي:

وظيفة خبير نقل سككي.

وظيفة خبير قياس أداء السكك الحديدية.

وظيفة خبير معايير جودة النقل بالسكك الحديدية.

وظيفة أخصائي أنظمة سلامة نقل السكك الحديدية.

وظيفة خبير تحقيق أو فني في حوادث السكك الحديدية.

وظيفة مدير إدارة النقل الجديد.

وظيفة خبير لوجستيات.

وظيفة خبير تخطيط نقل.

وظيفة خبير اقتصادي.

وظيفة مدير عام علاقات المستثمرين والمستفيدين.

وظيفة مدير عام الرقابة.

وظيفة خبير نقل بالحافلات.

وظيفة خبير تفتيش بحري أو هندسة بحرية.

وظيفة خبير تفتيش بحري أو كابتين ملاحة بحرية.

وظيفة خبير تحقيق أو فني حوادث بحرية.

وظيفة مدير عام التخطيط والتميز المؤسسي.

وظيفة مدير إدارة التعاون الدولي.

وظيفة خبير تخطيط إستراتيجي.

وظيفة مدير عام حلول الأعمال.

وظيفة مدير عام تقنية المعلومات.

وظيفة مدير إدارة الحوكمة الرقمية .

وظيفة مدير عام الاتصال المؤسسي والتسويق.

وظيفة مدير عام الشؤون المالية.

وظيفة مدير إدارة العقود والمشتريات.

وظيفة مشرف وحدة تحصيل المخالفات.

رابط التقديم على وظائف الهيئة العامة للنقل بالمملكة

ولراغبي التقدم للوظيفة الشاغرة بالهيئة، يتم التقديم من خلال رابط الموقع الإلكتروني الرسمي للتوظيف الخاص بالهيئة، بدءًا من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م، 9 من رجب 1442هـ، وآخر موعد للتقديم يوم الخميس الموافق 4 من شهر مارس 2021م، الموافق 20 رجب 1442هـ.

خطوات التقديم عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف 1442هـ

وللتقديم على الوظائف في الهيئة العامة للنقل بالسعودية، اتبع الخطوات التالية:

قم بفتح الرابط الإلكتروني للتوظيف الخاص بالهيئة. قم بتسجيل الدخول للرابط. قم باختيار الوظيفة المراد شغلها. قم بتعبئة كافة البيانات المطلوبة في الخانات. قم بالضغط على أيقونة التالي لإرسال طلب التوظيف.