نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء المترقين في ترقيات وزارة التعليم السعودية على نظام فارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسماء المترقين في وظائف وزارة التعليم السعودية، أعلنت وزارة التربية والتعليم أمس عن أسماء المترقين في آخر الترقيات التي قامت بالإعلان عنها مؤخرًا، ويتم التعرف على تلك الأسماء من خلال نظام فارس الخدمة الذاتية، كما وأنه السبيل لطباعة تقرير الترقية لتقديمها للجهات المختصة للبدء في العمل الجديد وفقًا للترقية الجديدة.

التعرف على أسماء المترقين في وزارة التعليم

قامت الموارد البشرية السعودية بالإعلان عن الأسماء الذين شملتهم الترقيات الجديدة من وزارة التربية والتعليم السعودية، حيث شملت تلك الترقيات الكثير من الدرجات بدايةً من الدرجة الأولى حتى الدرجة الحادية عشر، كما أن عدد الذين شملتهم الترقية حوالي 12283، ويمكن التعرف عليهم من خلال نظام فارس:

فتح بوابة نظام فارس الإلكترونية.

تسجيل دخول الفرد بكتابته لاسمه وكذلك كلمة المرور الخاصة به.

ويليهم بعد ذلك كتابة رقم التحقق من أنك لست روبوت.

وبعد كتابة البيانات المطلوبة يتم الضغط على تبويب تسجيل الدخول.

ومن ثم يتم التوجه لصفحة جديدة، هي الصفحة الخاصة بالخدمة الذاتية للموظف.

من تلك الصفحة يتم النقر على الخدمة الذاتية للترقية.

ومنها يتم اختيار أيقونة قرار الترقية.

أسماء المترقين في وظائف وزارة التربية والتعليم:

من خلال نظام فارس يمكن التعرف على عدد الذين تم ترقيتهم إلى وظائف معينة كالتالي:

عدد المترقين من المرتبة الأولى حتى المرتبة الثانية 28 فرد. عدد المترقين من المرتبة الثانية متى المرتبة الثالثة هو 916 فرد. عدد المترقين من المرتبة الثالثة حتى المرتبة الرابعة هو 1115 فرد. عدد المترقين من المرتبة الرابعة حتى المرتبة الخامسة هو 2723 فرد. عدد المترقين من المرتبة الخامسة حتى المرتبة السادسة هو 2553 فرد. عدد المترقين من المرتبة السادسة حتى المرتبة السابعة هو 2961 فرد. عدد المترقين من المرتبة السابعة حتى المرتبة الثامنة هو 906 فرد. عدد المترقين من المرتبة الثامنة حتى المرتبة التاسعة هو 467 فرد. عدد المترقين من المرتبة التاسعة حتى المرتبة العاشرة هو 376 فرد. عدد المترقين من المرتبة العاشرة حتى المرتبة الحادية عشر هو 97 فرد.