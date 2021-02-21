التسجيل فى نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442 edu.moe.gov.sa

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عمر شويل - جدة التسجيل فى نظام فارس الخدمة الذاتية 1442 اكثر ما يتم البحث عنه من قبل المواطنين فى المملكة نظراً لكون نظام فارس الخدمة الذاتية أحد الأنظمة الإلكترونية التي تم اعتمادها بشكل رسمي من قبل الحكومة السعودية والذي يستهدف المدراء والموظفين والأشخاص الذين يعملون فى قطاع التعليم فى المملكة ويمكن تلك الفئات من الاستعلام عن الخدمات الإلكترونية التي تختص بوظائفهم وتخصصاتهم فى المجال التعليمي.

ما هو نظام فارس الخدمة الذاتية

ويعد نظام فارس احد اهم أنظمة المارد البشرية بالمملكة والتي تحتوى على عديد من الخدمات التي تساعد الموظف فى القطاع التعليمي سواء كان ” معلم أو إداري أو عامل أو مستخدم” فى الحصول على الموافقات من مديرة المباشر دون الرجوع إلى الإدارة التعليمية التابع لها المعلم ويتيح التسجيل فى نظام فارس الخدمة الذاتية عديد من الخدمات لكافة العاملين فى القطاع التعليمي والتي سنتناولها فى السطور التالية.

الخدمات الذاتية للمدير فى نظام فارس

يتيح نظام فارس فى الخدمة الذاتية للمدير رفع مباشرة موظف للإجازة.

وأيضا يتيح النظام للمدير طلب بدل لصالح الموظف.

وفى إمكانية المدير أن يبلغ عن غياب موظف عن طريق الخدمة الذاتية فى نظام فارس.

ويمكن للمدير الاستعلام عن الموظفين والاستعلام أيضا عن الطلبات الخاصة بالموظفين الذين يرأسهم فى العمل.

الخدمات الذاتية فى نظام فارس للموظف

يتيح نظام الخدمة الذاتية فارس للموظف خدمات الطلبات والتي تشمل “الإجازة – الإبلاغ عن العودة بعد الإجازة – طلب البدلات – قع الإجازة الخاصة بالموظف – تعديل المدة الممنوحة للموظف فى الإجازة – إلغاء الإجازة – تعديل موعد بدء الإجازة – وتقديم طلب التقاعد عن العمل عن طريق الخدمة الذاتية فى نظام فارس”.

ويمكن نظام فارس الخدمة الذاتية للموظف أن يستعلم عن ” كشوفات الرواتب – البيانات الخاصة بالموظف – بيان السجل التاريخي للموظف – والبيان الخاص بخارج دوام العمل – وبالبيان الخاص بالانتداب – والاستعلام عن الطلبات المعلقة”.

كيفية التسجيل فى نظام فارس الخدمة الذاتية

ويمكن للعاملين فى القطاع التعليمي الدخول إلى نظام فارس للاستعلام أو التعديل أو تقديم الطلبات من خلال اتباع خطوات التسجيل فى نظام فارس الخدمة الذاتية فى الشرح التالي:

تسجيل الدخول إلي رابط فارس الخدمة الذاتية.

القر على خيار “التسجيل لأول مرة”.

فتح تبويب جديد تلقائيا خاص بصفحة إنشاء حساب جديد فى نظام فارس الخدمة الذاتية.

كتابة البيانات الخاصة بالموظف والتي تحتوى على ” رقم الهوية – رقم الايبان – رقم الجوال – البريد الاليكترونى للموظف – كتابة رمز التحقق المرئي”

التأكد من رقم الايبان الذي يطابق رقم الايبان فى نظام فارس والذي يقوم الموظف بصرف الراتب الشهرى هلية ويجب أن يبدأ الايبان بحرفي SA ويتم إدخال رمز التفعيل الذي تم إرساله على جوال الموظف الذي كتبة فى بيانات الهاتف.

استكمال عملية كتابة البيانات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل.

بعد التأكد من البيانات يتم النقر على “تأكيد”.

طريقة الدخول إلى نظام فارس الخدمة الذاتية

ولتسجيل الدخول عبر فارس الخدمة الذاتية يجب اتباع الخطوات التالية:

فتح موقع نظام فارس الخدمة الذاتية.

القيام بإدخال “اسم المستخدم”.

القيام بإدخال “كلمة المرور”.

النقر على خيار “دخول”.

وأخيراً يتم فتح حساب الموظف فى نظام فارس الخدمة الذاتية 1442 وينتهى شرح طريقة التسجيل فى رابط نظام فارس الخدمة الذاتية.