نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات نظام “سريع” للمدفوعات الفورية في البنوك السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن البنك المركزي السعودي أنه قد تم بدأ العمل بنظام المدفوعات سريع الفوري ابتداءً من يوم 21 فبراير 2021 الموافق الثامن من شهر رجب 1442، وهذا حدث بعد نجاح الإصدار التجريبي الأول، لتفعيل هذا النظام بعدة طرق في جميع البنوك داخل المملكة، حيث أصدر البنك المركزي بياناً رسمياً عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، تحت قيادة معالي محافظ البنك المركزي السعودي فهد بن عبد الله المبارك، وفي أثناء حفل والتي قامت بتنظيمه شركة المدفوعات السعودية ولقد تم التأكيد من معالي المحافظ على أن هذا النظام مهم جداً كما جاء نظام المدفوعات الإلكترونية سريع ضمن المبادرة الذي يقودها البنك المركزي بأنه سيرتقي بنظام المدفوعات الوطنية داخل المملكة العربية السعودية، فقد أعلن البنك المركزي عن قيمة الرسوم الخاصة بالحوالات البنكية والذي سيتم من خلال “نظام سريع”، وقد تم إظهار أهم وأفضل المميزات للنظام الجديد والذي سيساهم في التحويل بين جميع البنوك بالمملكة، وسوف نقدم لكم تفاصيل نظام المدفوعات الفورية.

كلمة المدير التنفيذي لـ “المدفوعات السعودية”:

صرح المدير التنفيذي لـ “المدفوعات السعودية” فهد بن إبراهيم العقيل، قائلاً بأن تدشين نظام المدفوعات الفورية “سريع” هو ثمرة للعمل والجهد الذي استمر على مدار الأشهر الماضية مع جميع الشركاء، وجاء هذا برغم التحديات والصعوبات التي ظهرت بسبب جائحة كورونا، إلا أن سرعة تطبيق النظام في جميع البنوك المحلية وخاصة البنك المركز السعودي تعد الأسرع على مستوى أنظمة المدفوعات الفورية في العالم.

مميزات نظام “سريع” للمدفوعات الفورية:

من بين المميزات التي تميز بها نظام سريع أنه سوف يمكن عملاء القطاع المصرفي من إرسال واستقبال الحوالات المحلية منخفضة القيمة، على مدار 24 ساعة وبرسوم منخفضة لا تتجاوز ريالاً واحداً، إضافة إلى خدمات ومميزات أخرى يتيحها النظام لجميع المستفيدين كاستخدام رقم الجوال معرفاً بديلاً عن رقم الايبان للتحويل بين البنوك، وإمكانية التحقق من صحة حساب الطرف المستقبل للحوالة قبل التحويل، كما أوضح العقيل إلى أن نظام المدفوعات الفورية “سريع” سيتيح للعملاء التنفيذ الفوري للحوالات بين البنوك التي لا تتجاوز قيمتها 20 ألف ريال بالمرحلة الحالية، بحيث يتم إيداع الحوالة بحساب المستفيد فورياً وعلى مدار اليوم، كما سيمكن النظام العملاء من الاستفادة من خدمة التحويل السريع دون الحاجة لإضافة المستفيد في القنوات البنكية أو تفعيله، وذلك للحوالات التي لا تتجاوز قيمتها 2500 ريال، على أن يوافق العميل على تفعيل الخدمة ويحدد الحد الخاص به لدى البنك، حيث أن الخدمة تهدف لتسريع تحويل الأموال بين الأفراد بمختلف البنوك المحلية.