نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم وظائف الهيئة العامة للنقل 1442 للجنسين 25 وظيفة هندسية وإدارية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم على وظائف الهيئة العامة للنقل 1442 ، من خلال ما نسعى لتقديمه نرصد لكم إعلان وظائف الهيئة العامة للنقل للجنسين حيث أعلنت الهيئة العامة للنقل عن توافر عدد 25 وظيفة هندسية وإدارية شاغرة لديها للرجال والنساء من حملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير للعمل بالمقر الرئيسي بالعاصمة الرياض، وذلك وفقاً لعدد من الشروط التي يجب توافرها فيمن يرغب بـ التقديم على وظائف الهيئة العامة للنقل 1442 ، هذا وسوف نتعرف معكم على موعد التقديم على وظائف الهيئة العامة للنقل ، بالإضافة أننا سنرفق لكم أدناه رابط موقع الهيئة العامة للنقل وظائف 1442.

التقديم على وظائف الهيئة العامة للنقل 1442

وظائف الهيئة العامة للنقل 1442 ، جاء خلال الإعلان الصادر عن وظائف الهيئة العامة للنقل 1442 للجنسين هندسية وإدارية في عدد من التخصصات حيث أعلنت عن شروط التقديم على الوظائف الشاغرة لديها، وجاء في مقدمة تلك الشروط: أن تتوفر في المتقدم المؤهلات العلمية والخبرات المهنية اللازمة لشغل الوظيفة وفقاً للوصف الوظيفي، وإليكم الشروط.

أن تتوفر في المتقدم المؤهلات العلمية والخبرات المهنية اللازمة.

أن يكون المتقدم يُجيد اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي.

أن يكون المتقدم لائقاً صحياً.

ومن خلال الصورة المرفقة يُمكنكم الإطلاع على كافة التفاصيل الأخرى وبالتحديد التفاصيل عن التخصصات أو المسمى الوظيفي خلال إعلان وظائف الهيئة الهامة للنقل 1442.

رابط التقديم وظائف الهيئة العامة للنقل 1442

من خلال الدخول عبر رابط التوظيف، يُمكنكم إتمام عملية التقديم على وظائف الهيئة العامة للنقل 1442 ، كما أوضحت الهيئة العامة للنقل خلال إعلان الوظائف أنه سيتم فتح التقديم عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف ابتداءا من اليوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م، ويستمر التقديم على وظائف الهيئة العامة للنقل 1442 حتى ينتهي في يوم الخميس الموافق 4 مارس 2021م، هذا وسوف نتابع معكم المزيد من الأخبار عن إعلان نتائج المقبولين بوظائف الهيئة العامة للنقل 1442 خلال الفترة القادمة وذلك بعدما يتم انتهاء فترة التقديم والانتهاء من عمليات الفحص والفرز والمراجعة للطلبات المُقدمة.