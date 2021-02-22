نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حل مشكلة تطبيق اعتمرنا لا يعمل 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق اعتمرنا ، هو أحدي أهم التطبيقات الهامة التي ظهرت في الفترة الأخيرة في المملكة العربية السعودية، والهدف من هذا التطبيق هو تمكين المسلمين من حجز العمرة لأداء مناسك العمرة أو زيارة المسجد النبوي الشريف أو المسجد الحرام، ولكن ظهرت بعض المشاكل عند استخدام التطبيق، لذلك يبحث الكثير من مستخدمين اعتمرنا عن حل للمشكلة التي يواجهونا أثناء استخدام التطبيق أو حين الدخول إليه، ولا يجدون حل لهذه المشاكل التي واجهتهم، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على حل مشاكل اعتمرنا تطبيق للتمكن من استخدامه والاستفادة من الخدمات التي يقدمها، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

تطبيق اعتمرنا

تطبيق اعتمرنا هو تطبيق إلكتروني تم إطلاقه من قبل وزارة الحج والعمرة في يوم 27 سبتمبر 2020 ميلاديا وتم اعتماده في المملكة العربية السعودية، ويقدم هذا التطبيق خدمات هامة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، مثل توفير تصريح العمرة للمسلمين لأداء مناسك العمرة، وأيضا الحصول على تصريح لزيارة أو الصلاة في المسجد النبوي الشريف والمسجد الحرام، والحصول على تصريح الدخول إلى الروضة النبوية الشريفة، لأن بدون الحصول على تصريح من اعتمرنا لا يمكنك زيارة هذه الأماكن، نظرا للظروف التي تمر ها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) والحفاظ على التباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس في المملكة العربية السعودية والحفاظ على سلامة المواطنين .

حل مشكلة اعتمرنا app

واجه العديد من المستخدمين وجود بعض المشاكل عند الدخول إلى التطبيق والسبب غير معروف لأن وزارة الحج والعمرة لا أعلنت عن سبب تلك المشاكل التي واجهت المستخدمين، وهذه المشاكل هي بسبب الضغط الشديد على التطبيق من قبل المستخدمين فبالتالي يتوقف عن العمل، فيمكن الانتظار قليلا ثم معاودة فتحه في وقت أخر، أو بسبب عدم الحصول على الإصدار الأخير من التطبيق ، في هذه الحالة يجب تحديث الإصدار الإصدار الأخير على الهاتف عن طريق الدخول إلى متجر جوجل بلاي للهواتف الأندرويد والبحث عن تحميل تطبيق اعتمرنا للاندرويد ، أو الدخول إلى متجر أبل ستور في هواتف الأيفون والبحث عن تطبيق اعتمرنا للايفون ، ثم تنزيل التطبيق على الهاتف والبدء في استخدامه وسوف لا تواجهون مشاكل أخري في التطبيق .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم حل مشكلة تطبيق اعتمرنا الإلكتروني في المملكة العربية السعودية .