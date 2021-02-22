نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة التوظيف وزارة الصحة السعودية 2021 وطريقة التسجيل في المنصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة التوظيف ، هي منصة إلكترونية خاصة بوزارة الصحة أطلقتها الحكومة في المملكة العربية السعودية، لكي يتمكن المواطنين في المملكة من التقديم على الوظائف التي تعلن عنها وزارة الصحة السعودية ولتسهيل إجراءات التقديم عل تلك الوظائف، وأيضا توفير الوقت والمجهود على المواطنين، ويمكن التقديم على وظائف وزارة الصحة عن طريق الدخول إلى منصة التوظيف الالكتروني عن طريق شبكة الأنترنت، ثم أنشاء حساب خاص بالمستخدم، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على طريقة التسجيل في منصة التوظيف بوزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

طريقة عمل تسجيل دخول في منصة التوظيف

يمكنك عمل تسجيل دخول إلى منصة التوظيف وزارة الصحة عن طريق إتباع هذه الخطوات البسيطة :

أولا يجب عليك الدخول إلى موقع منصة التوظيف الالكترونية عن طريق شبكة الأنترنت .

عن طريق شبكة الأنترنت . أكتب البريد الإلكتروني الخاص بك في مكانة المخصص .

أكتب كلمة المرور الخاصة بك بشكل صحيح .

أنقر على أيقونة ( تسجيل الدخول ) .

طريقة التسجيل في منصة التوظيف 2021

يمكن الإطلاع عن الوظائف التي تعلن عنها وزارة الصحة السعودية والتقديم على تلك الوظائف عن طريق التسجيل في منصة التوظيف الإلكتروني الخاصة بوزارة الصحة، عن طريق إتباع هذه الخطوات :

أولا يجب عليك الدخول إلى المنصة عن طريق شبكة الأنترنت .

أنقر على أيقونة ( تسجيل ) .

كتابة البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح مثل : رقم الهوية الوطنية . الجنسية . أسم العائلة . الاسم الأول . أسم الأب . أسم الجد . الاسم الأول باللغة الإنجليزية . اسم العائلة باللغة الإنجليزية . اسم الأب باللغة الإنجليزية . اسم الجد باللغة الإنجليزية . الجنس . تاريخ انتهاء الهوية الوطنية . مكان الميلاد . اسم القبيلة . البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم . كلمة المرور .

التأكد من البيانات المدخلة .

أنقر على أيقونة ( تسجيل ) .

طريقة الاستعلام عن وظائف وزارة الصحة السعودية

أولا يجب عليك الدخول إلى موقع منصة التوظيف عن بعد عن طريق شبكة الأنترنت .

عن طريق شبكة الأنترنت . أنقر على أيقونة ( وظائف جديدة ) .

سوف يتم الانتقال إلى صفحة البحث والاستعلام عن الوظائف .

أكتب كلمة البحث للبحث عن الوظيفة .

حدد تاريخ إعلان الوظيفة .

أنقر على أيقونة ( بحث ) .

سوف تظهر لك جميع البيانات الخاصة بالوظيفة التي استعلمت عنها، مع بيان المسمي الوظيفي، وتاريخ إعلان الوظيفة، وأخر موعد للتقديم على الوظيفة، ورابط التقديم .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم رابط منصة التوظيف الخاصة بوزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، وطريقة التسجيل في المنصة .