نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم الاثنين 22 فبراير 2021 مهرجان الطازج الأسبوعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين 22 فبراير 2021 العرض الأسبوعي في أسواق عبد الله العثيم المراكز التجارية الشهيرة في المملكة العربية السعودية، والذي يسمى مهرجان الطازج أو عرض الطازج وهي عبارة عن مجموعة عروض تقدمها أسواق هايبر العثيم في أنحاء المملكة يوم الاثنين فقط من كل أسبوع، وتشمل عروضاً على الخضروات والفواكه وبعض المواد الغذائية لكل العملاء من حاملي كارت اكتساب وغيرهم، ننشر لكم عبر موقعكم ثقفني أحدث عروض العثيم مهرجان الطازج اليوم الاثنين الموافق الثاني والعشرين من شهر فبراير لعام 2021 ولمدة يوم فقط.

عروض العثيم الاثنين 22 فبراير 2021

مهرجان الطازج من العثيم هي عروض يومية تُقام مرة واحدة أسبوعياً وهي يوم الاثنين فقط، وهذه العروض الطازجة تختلف عن العروض الأسبوعية الرئيسية في أسواق العثيم، والتي تبدأ في يوم الخميس من كل أسبوع وحتى نفاذ الكميات بالمتاجر أو يوم الأربعاء من الإسبوع التالي، لتبدأ عروض أخرى مختلفة في الأسبوع التالي وهكذا كل أسبوع.

مهرجان الطازج في أسواق العثيم

ويشمل مهرجان الطازج العروض على المواد الغذائية فقط، وغالباً ما تكون العروض على منتجات الخضروات والفواكه وكذلك بعض أنواع الأجبان، تختلف العروض في كل أسبوع عن الأسبوع الذي يليه بحسب الفاكهة الموسمية وأنواع الخضروات المتوفرة.

كما توفر أسواق عبد الله العثيم العروض لكل عملائها بلا استثناء، سواء لحاملي بطاقة اكتساب من العملاء أو لغير حاملي البطاقة، حيث يتمتع حاملي البطاقة بمزايا إضافية وهي بعض الخصومات ونقاط مقابل المشتريات، تجدون في عروض مهرجان الطازج لهذا الأسبوع ما يلي:

عروض الطماطم والبطاطس والخضروات الفريش 2 كيلو بسعر كيلو واحد.

عروض على اللحوم البلدية والمستوردة.

عروض على القهوة العربية والهيل والمكسرات والتمر.

عروض على الأجبان وإليكم صور العروض بالتفصيل.