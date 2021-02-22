- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم الاثنين 22 فبراير 2021 مهرجان الطازج الأسبوعي في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين 22 فبراير 2021 العرض الأسبوعي في أسواق عبد الله العثيم المراكز التجارية الشهيرة في المملكة العربية السعودية، والذي يسمى مهرجان الطازج أو عرض الطازج وهي عبارة عن مجموعة عروض تقدمها أسواق هايبر العثيم في أنحاء المملكة يوم الاثنين فقط من كل أسبوع، وتشمل عروضاً على الخضروات والفواكه وبعض المواد الغذائية لكل العملاء من حاملي كارت اكتساب وغيرهم، ننشر لكم عبر موقعكم ثقفني أحدث عروض العثيم مهرجان الطازج اليوم الاثنين الموافق الثاني والعشرين من شهر فبراير لعام 2021 ولمدة يوم فقط.
عروض العثيم الاثنين 22 فبراير 2021
مهرجان الطازج من العثيم هي عروض يومية تُقام مرة واحدة أسبوعياً وهي يوم الاثنين فقط، وهذه العروض الطازجة تختلف عن العروض الأسبوعية الرئيسية في أسواق العثيم، والتي تبدأ في يوم الخميس من كل أسبوع وحتى نفاذ الكميات بالمتاجر أو يوم الأربعاء من الإسبوع التالي، لتبدأ عروض أخرى مختلفة في الأسبوع التالي وهكذا كل أسبوع.
مهرجان الطازج في أسواق العثيم
ويشمل مهرجان الطازج العروض على المواد الغذائية فقط، وغالباً ما تكون العروض على منتجات الخضروات والفواكه وكذلك بعض أنواع الأجبان، تختلف العروض في كل أسبوع عن الأسبوع الذي يليه بحسب الفاكهة الموسمية وأنواع الخضروات المتوفرة.
كما توفر أسواق عبد الله العثيم العروض لكل عملائها بلا استثناء، سواء لحاملي بطاقة اكتساب من العملاء أو لغير حاملي البطاقة، حيث يتمتع حاملي البطاقة بمزايا إضافية وهي بعض الخصومات ونقاط مقابل المشتريات، تجدون في عروض مهرجان الطازج لهذا الأسبوع ما يلي:
- عروض الطماطم والبطاطس والخضروات الفريش 2 كيلو بسعر كيلو واحد.
- عروض على اللحوم البلدية والمستوردة.
- عروض على القهوة العربية والهيل والمكسرات والتمر.
- عروض على الأجبان وإليكم صور العروض بالتفصيل.
- سعر سيارة هيونداي أكسنت SMART 2021 الجديدة بالسعودية
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض العثيم الاثنين 22 فبراير 2021 مهرجان الطازج الأسبوعي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.