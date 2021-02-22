نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم على وظائف الحرس الوطني على بند التشغيل والصيانة وشروط القبول في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان عن إمكانية التقديم على وظائف الحرس الوطني على بند التشغيل والصيانة من خلال الموقع الرسمي لوزارة الحرس الوطني التابعة للمملكة العربية السعودية، فقد أعلنت الوزارة عن وجود بعض الوظائف الشاغرة، كما أعلنت عن موعد بدء وانتهاء التقديم بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل هذه الوظائف، وذلك في ضوء الجهود التي تبذلها المملكة لتوفير فرص العمل لأبناء الشعب السعودي في مختلف المجالات وسوف نتناول باستفاضة كل من هذه البنود في السطور التالية.

الوظائف الشاغرة ورابط التقديم على وظائف الحرس الوطني

تم الإعلان عن توفر وظيفة مهندس مدني للرجال والنساء ويشترط أن يكون المتقدم/ المتقدمة حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية ويجب أن تكون لديه خبرة لا تقل عن سنتين في المجال نفسه.

وظيفة فني إلكترونيات وتقتصر هذه الوظيفة على الرجال فقط من حاملي الدبلوم في تخصص الصناعة والتحكم ويشترط أن لا تقل خبرة المتقدم عن سنتين في نفس المجال.

وظيفة مشرف سلامة وصحة مهنية للرجال فقط من الحاصلين على الدبلوم في تخصص السلامة والصحة المهنية، يجب أن لا تقل خبرة المتقدم للوظيفة عن عامين في نفس مجال الوظيفة المتقدم لها.

وظيفة مأمور مستودع لحاملي الدبلوم في تخصص إدارة المستودعات من الرجال مع خبرة لا تقل عن عامين في نفس المجال.

وظيفة عامل للرجال ويمكن للحاصلين على الشهادة الابتدائية التقدم للعمل في هذه الوظيفة ولا يشترط لها الخبرة أو التخصص.

يتم التقدم على الوظائف من خلال الموقع الرسمي لوزارة الحرس الوطني.

موعد التقديم في وظائف الحرس الوطني

يبدأ موعد التقديم من يوم الأحد 16 رجب 1442 هـ الموافق 1 مارس 2021 ميلادية، وينتهي استقبال الطلبات يوم الخميس 20 رجب 1442 هـ الموافق 4 مارس 2021 ميلادية.

شروط التقديم في وظائف الحرس الوطني

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن لا يقل عمر المتقدم للوظيفة عن 18 عاماً ولا يزيد عن 40 عاماً.

أن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح.

أن يكون لائقاً طبياً ويجتاز الكشف الطبي بنجاح.

أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يتم الحكم عليه في حد أو أية قضية مخلة بالأمانة والشرف.

أن لا يكون تمت إحالته للتقاعد من جانب أي جهة حكومية.

أن يلتزم بالممارسة الفعلية لمهام الوظيفة المتقدم لها ولن يكلف قطعياً بالعمل الإداري.

يجب أن تكون الخبرات السابقة بالقطاع الخاص في نفس طبيعة عمل الوظيفة المتقدم لها، كما يجب إثبات ذلك بشهادة مصدقة من الجهة التي كان يعمل لديها موضحاً مسمى الوظيفة وتاريخ بدء ونهاية الخدمة وأن تكون موثقة ببيان الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية مع إحضار تقرير من التأمينات يغطي مدة الخبرة بالكامل.

سوف يتم استبعاد طلب المتقدم في حالة عدم قيامه بتحديد الوظيفة المراد التقدم لها أو التقدم على أكثر من وظيفة.

يجب أن يكون المتقدم مسجلاً في برنامج ساعد للباحثين عن العمل لمن يحمل مؤهل الثانوية وما دون ذلك.