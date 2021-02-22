نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كشف المرشحين للاستفادة من المساعدة المقطوعة 1442 قيد المراجعة النهائية من وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة المساعدة المقطوعة 1442، حديث المواطنين السعوديين خلال تلك الفترة، فمحركات البحث عبر الانترنت تنشغل الأن بالبحث عن موعد صرف المساعدة المقطوعة من وزارة الموارد البشرية، تلك المنحة التي يتم صرفها بشكل سنوي أو نصف سنوي حسب الوضع الاقتصادي للمملكة، فالمساعدة المقطوعة غير مرتبطة بموعد ثابت لصرفها، وغير ثابته فى المبالغ المالية التى يتم صرفها للمستفيدين بل تحدد حسب احتياجات كل اسرة، وسنوضح لكم من خلال هذا المقال كل ما هو جديد خاص بالمساعدة المقطوعة.

المساعدة المقطوعة 1442 من وزارة الموارد البشرية

المساعدة المقطوعة تتمثل فى منحة مالية تصرف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بقيمة تتراوح ما بين 3000 ريال سعودي حتى 30 ألف ريال سعودي، يتم تحديدها من جانب الوزارة بناء على عدد أفراد كل أسرة والوضع المادي لها.

شروط صرف المساعدة المقطوعة للمرشحين

أن يكون سعودي الجنسية، فهى من الشروط الأساسية إلا يقل عمر المستفيد عن 35 عام. أن يكون مقيم فى المملكة العربية السعودية. إلا يكون قد غادر السعودية لمدة ثلاثة أشهر متتالية. إلا يكون من مالكي السجل التجاري. إلا يكون من مالكي العقارات أو المحال التجارية.

المرشحين لصرف المساعدة المقطوعة 1442 برقم الطلب

أسر السجناء. الأسر التي فقدت عائلها. السيدة الأرملة. السيدة المطلقة. أصحاب الإعاقة الجزئية أو الكلية. الأسر التي تقع تحت خط الفقيرة. أم الأيتام. تصرف المساعدة المقطوعة للرجال والنساء.

الاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة 1442 برقم الطلب

يتم الاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية عبر الانترنت.

الضغط على الاستعلام مقطوعة الضمان.

ادخال البيانات المطلوبة من رقم الطلب أو السجل المدني.

سوف تنتقل لصفحة جديدة تشتمل على البيانات الخاصة بالمستفيد، بالاضافة لموعد صرف الدفعة الجديدة.

الجدير بالذكر هنا أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لم تحدد حتى تلك اللحظة موعد صرف الدفعة الجديدة، ولكن أكدت الوزارة عن اقترابها من الانتهاء من دراسة الطلبات المقدمة إليها، وأضافة الوزارة أنه فى القريب العاجل سيتم صرف الدفعة الجديدة، كما أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة أخرى الدقة في نقل المعلومات خاصة موعد صرف الدفعة الجديدة، واكدت على المواطنين عدم تصديق ما يتم تداوله من معلومات خاصة بصرف الدفعات الجديدة، سنقوم بإمدادكم بكل المعلومات الجديدة أول بأول فور إعلان موعد صرف دفعة عام 2021/1442، فى انتظار تعليقاتكم واستفساراتكم التي سنقوم بالرد عليها فوراً.