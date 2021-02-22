نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف معاشات الضمان الاجتماعي بقيمة 1.7 مليار ريال وآخر مستجدات صرف المساعدة المقطوعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في حكومة المملكة العربية السعودية عن إيداع معاشات الضمان الاجتماعي في حسابات المواطنين البنكية، والتي تبلغ قيمتها حوالي مليار و704 مليون و496 ألف و413 ريال سعودي، مقسمة إلى مليار و410 مليون و138 ألف و301 ريال سعودي لمعاشات الضمان الاجتماعي، و191 مليون و692 ألف و200 ريال سعودي مساعدات للغذاء، وجوالي 102 مليون و665 ألف و912 ريال لسداد فواتير الكهرباء، مع العلم أن مبالغ الدعم المذكورة خاصة باستحقاق المواطنين عن شهر جمادي الآخر، متضمناً معاش الضمان الاجتماعي ومساعدات الغذاء وفواتير الكهرباء.

صرف معاشات الضمان الاجتماعي 1442

تعتبر معاشات الضمان الاجتماعي هي مجموعة من المبالغ المالية التي تقوم المملكة العربية السعودية بمنحها للمواطنين بناءً على مجموعة من الشروط والأحكام حتى تضمن وصولها إلى المستحقين الفعليين، وفي الفترة الأخيرة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن ضرورة قيام المواطن المستحقين للمعاشات الضمانية، أن يعملوا على تحديث البيانات الخاصة بهم، حتى يتمكنوا من استئناف صرف المساعدات، وحتى تتمكن من التأكد من وصول الدعم إلى المستحقين الفعليين له.

وفي حالة تأخر التحديث عن أكثر من شهرين يتم إيقاف صرف الدعم عن ذلك المواطن، أو حالة أخرى وهي أن يكون له القدرة على العمل، مما يخل ببنود استحقاق الدعم، كما أنه يجب أن تكون البيانات المذكورة متوافقة تماماً مع المتواجدة عند الجهات المعنية، وإلا يحرم المواطن من الصرف أيضاً، جاء ذلك في إطار التعديلات الجديدة التي أقرتها الحكومة في قانون الضمان الاجتماعي لضمان وصول الدعم إلى غير المقتدرين على العمل.

مستجدات صرف المساعدة المقطوعة 1442

أما بخصوص المساعدة المقطوعة فإنه لا يوجد أي جديد على الإطلاق من قبل الوزارة، التي تلتزم الصمت الشديد وتقوم بنشر البيانات بثقل غريب، مما يستدعي القلق في نفوس المواطنين المستحقين بعد أن قاموا بتحديث بياناتهم بناءً على تعليمات العاملين على البرنامج، وجاء ذلك التأخر رغبة منها في مراجعة جمع بيانات المواطنين للتعرف على مدى استحقاقهم للدعم فعلياً والتأكد من وصوله إلى الفئات المحددة من قبل البرنامج، بناءً على الشروط والأحكام التي أقرها منذ بداية انطلاقه.