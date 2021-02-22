نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام فارس الخدمة الذاتية برنامج الابتعاث للمعلمين والمعلمات 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام فارس الخدمة الذاتية والذي تم الإعلان عنه من وزارة التربية والتعليم السعودية عن أنه تم فتح باب الخاص بتسجيل المعلمين والمعلمات في البرنامج الخاص ببعثهم إلي خارج المملكة العربية السعودية من خلال نظام فارس الجديد الخدمة الذاتية ويأتي هذا البرنامج من وزارة التربية والتعليم في إتاحة الفرصة أمام كافة المعلمين والمعلمات الراغبين في الابتعاث خارج المملكة العربية السعودية ضمن برنامج الاستهداف الخاص بالمرحلة الثانية في هذا الشأن ويهدف الخدمة الذاتية من نظام فارس الجديد في أطار الابتعاث أن يتم تأهيل المعلمين وأيضاً المعلمات داخل السعودية والذين يشغلون الوظائف التعليمية من خلال بعثهم خارج السعودية وذلك لكي ما يتم إتاحة الفرصة أمامهم في دراسات عليا للماجستير ، الخدمة الذاتية عبر النظام المتاح عليها كافة المعلومات .

نظام فارس الخدمة الذاتية وما هي الأهداف التي يحتويها برنامج الابتعاث خارج المملكة العربية السعودية

يأتي برنامج الابتعاث والتي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم السعودية بأنه متاح أمام كافة المعلمين والمعلمات الذين يرغبون في الابتعاث خارج المملكة العربية السعودية تم فتح الباب أمامهم للسفر لخمس دول تم تحديدها من وزارة التربية والتعليم السعودية وهي دول الولايات المتحدة الأمريكية ودولة استراليا ودولة بريطانيا ودولة نيوزيلندا ودولة إيرلندا وسوف يتم تدريب المعلمين والمعلمات الراغبين في هذا البرنامج في كافة التخصصات الهامة من خلال التقديم في الخدمة الذاتية من نظام فارس الجديد وسوف يتم التدريب في الإدارة وقسم السياسة وقسم الأساليب الكمية في التعليم وسوف يتم تدريبهم علي العلوم البحثية مثل أقسام المواد الرياضيات والعلوم والفيزياء وعلوم الحاسب الآلي وذلك من خلال تطبيق فارس الخدمة الذاتية .

نظام فارس الخدمة الذاتية والتسجيل في برنامج الابتعاث والمواعيد المحددة له من قبل الوزارة في السعودية

يتم التسجيل في نظام فارس من خلال الرابط الرسمي الخاص به علي الموقع الرسمي . التسجيل في البرنامج الخاص ببرنامج الابتعاث للخارج يبدأ في يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021 وهجرياً 9 / 7 / 1442 يتم التقديم ومراعاة عمر المتقدم للابتعاث شرط أن لا يزيد عمره عن خمس وثلاثون عاماً في يوم التقديم . رابط التسجيل وتعديل البيانات في نظام فارس ومن خلاله أن يكون المتقدم مقيد في الدراسة في نفس مجال التخصص . لا بد أن يكون المعدل التراكمي للمتقدم للابتعاث أن لا يقل عن 4 من 5 درجات أو 3 من 4 درجات أو 90 من 100 درجة في حالة أنه حاصل علي بكالوريوس . الخدمة الذاتية أن يكون المتقدم حاصل علي 80% في المتوسط الاختباري الخاص بقياس القدرات للجامعيين وأيضاً المعلمين . تطبيق فارس ومن خلاله لا يكون المتقدم قد حصل علي فرصه سابقة للابتعاث أو إيفاد خارج المملكة العربية السعودية . الخدمة الذاتية في النظام وشرط أساسي أن يكون المتقدم منتظم في الدراسة الخاصة به في الجامعة المرشح لها . الخدمة الذاتية من نظام فارس الجديد شرط حصول المتقدم علي 90 درجة في المقابلة التي تتم معه كحد أدني . نظام فارس وضع شرط للمتقدم أن يكون سيرته الشخصة حسنة وسلوكه الشخصي حسن كشرط أساسي للقبول . أن لا يكون الشخص المتقدم للابتعاث قد صدر بحقه حكم إدانه أو أي أحكام تأديبية في حياته . تطبيق فارس وضع أيضاً شرط للمتقدم أن يكون قد حصل علي تقدير أمتياز في العام الدراسي الماضي .

ما هي الخطوات الواجب إتباعها للتسجيل في النظام علي الموقع الرسمي الخاص به

تطبيق فارس يتم التسجيل عليه من خلال الموقع الرسمي الخاص به علي الأنترنت .

يتم التسجيل في الموقع من خلال الضغط علي كلمة “التسجيل لأول مرة” .

يتم بعد الخطوة السابقة فتح صفحة خاصة بإنشاء حساب جديد في الخدمة الذاتية .

نظام فارس يتم التسجيل به لكافة البيانات الشخصية التي يتم طلبها علي الموقع .

يتم التأكد من الرقم الخاص بالشخص وهو الآيبان والذي من خلاله يتم تقديم كافة الخدمات المطلوبة علي تطبيق فارس .

رقم الآيبان الخاص بالمستخدم يتم إرساله علي الهاتف الخاص بالشخص عند تسجيل بياناته والآيبان يبدأ بحرف SA .

نظام فارس ويتم في الموقع الخاص به أكمال كافة البيانات الموضحة علي الموقع الخاص بالمستخدم الجديد .

تطبيق فارس وبعد التسجيل لكافة البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها جميعاً يتم الضغط علي كلمة تأكيد .

الخدمة الجديدة التي تم وضعها علي النظام الخاصة بالمعلمين والمعلمات في الوزارة

الاستعلام عن العلاوات والمنح للمعلم الجديدة في نظام فارس . رابط التسجيل وتعديل البيانات في نظام فارس في قسم الخدمة الذاتية . الاستعلام عن سلم الرواتب الخاص بالمعلمين والمعلمات في الوزارة . الخدمة الجديدة التي تم تدشينها للمرحلة الثانية الخاصة ببرنامج الابتعاث خارج السعودية .

نظام فارس الخدمة الذاتية وهذا ما جاء من التصريحات الخاصة ببرنامج الابتعاث خارج المملكة العربية السعودية والتي تم التحديد من وزارة التربية والتعليم السعودية لخمس دول والتي تم الإشارة لها عاليه والمواعيد المحددة لفتح باب التقديم علي الابتعاث والموعد النهائي الخاص بإغلاق باب التقديم والشروط أيضاً التي تم توضيحها للقبول في البرنامج .