نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن تأشيرات الزيارة العائلية بالمملكة عبر منصة الخارجية 1442هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن تأشيرات الزيارة العائلية ، بالمملكة من خلال خدمة إلكترونية، تقدمها وزارة الخارجية السعودية، تم تحديثها لتمكن المستفيد من طلب زيارة، أقارب المواطنين والمقيمين، من الدرجة الأولى وهم الوالدين، أو الزوجة، أو الأبناء، وهي من أهم الخدمات التي تعمل على تسهيل الاستعلام عن كرت زيارة، لكل من المواطنين وأيضًا المقيمين بالمملكة، وذلك دون الحاجة للذهاب إلى المقرات، وقد تم تدشين تلك الخدمة، تقديرًا من القائمين على شؤون المملكة، للتحديات التي تواجهها المملكة لعدم انتشار الجائحة، وحفاظًا على سلامة المواطنين، وهو الأمر الذي تعامل معه المسؤولين بحكمة شديدة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

استعلام عن تأشيرات الزيارة العائلية

وكما ذكرنا سابقًا أن حرصًا من القائمين على شؤون المملكة، على صحة المواطنين وبعد إعلان خبر عاجل تصاعد حالات كورونا بالمملكة، والتشديد على الإلتزام من قبل الموارد البشرية التباعد الجسدي بأماكن العمل، والتشديد من قبل وزارة الصحة السعودية، على الإلتزام بالكمامة والتعقيم، وتدشن رابط الاستعلام عن مخالفة الكمامة، ومنع التجمعات والإلتزام بتطبيق توكلنا tawakkalna، للذهاب لكافة الأماكن العامة، وفي دخول الهيئات الحكومية، والمؤسسات، إضافة لإتجاه الدولة بشكل عام للرقمنة، وفق برامج رؤية المملكة 2030م، تم تطوير الخدمات المقدمة للمواطن، ومنها خدمة الاستعلام عن تأشيرات الزيارات العائلية للمملكة، وفي التالي نذكر كيفية الاستعلام وشروطه، وفق آخر تحديثات 2021م.

متطلبات الاستعلام عن تأشيرة الزيارة

قم بفتح رابط موقع خدمات التأشيرات الإلكترونية لوزارة الخارجية السعودية.

قم بتعبئة النموذج الإلكتروني، عبر موقع خدمات التأشيرات الإلكترونية لوزارة الخارجية، وختمه ومصادقته إلكترونياً من الغرفة التجارية، أو من جهة العمل.

قم بإدخال جميع البيانات باللغة العربية، عدا الأسماء إذا كان المطلوب للزيارة من جنسيات دول غير عربية، ومطابقة لجوازات سفرهم.

في حال مواجهة أي مشكلة لتسجيل طلب الزيارة، بإمكانك التواصل عبر رابط الشكاوى والاستفسارات.

مع العلم أن الوقت اللازم لتنفيذ الخدمة، من قبل وزارة الخارجية، يتم في 3 يوم عمل، مع ملاحظة أن في حالات الاستثنائية، قد يتأخر تنفيذ الطلب، بسبب بعض الإجراءات الإضافية​، كما يتم دفع الرسوم الخاصة في حال القبول من وزارة الخارجية السعودية، عبر رابط قنوات الدفع الإلكتروني.

شروط وزارة الداخلية لتقديم طلب زيارة

وقد حددت وزارة الخارجية السعودية، عدة شروط يجب توافرها، لتقديم طلب الزيارة العائلية، نذكرها في النقاط التالية:

يجب أن تكون الإقامة سارية المفعول للمقيمين.

أن يكون جواز سفر المقيم بالمملكة ساري المفعول أيضًا.

يجب أن يكون الشخص المطلوب الزيارة له، من أقارب الدرجة الأولى.

وبخصوص المقيمين لابد من أن يحمل طالب التأشيرة، إقامة عمل، وليس مرافق.

أن لا يكون الطلب المقدم للزيارة، في موسم الحج، أو موسم العمرة.