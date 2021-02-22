رابط نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1443 تسجيل الدخول والتسجيل لأول مرة

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عمر شويل - جدة رابط نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1443 تلك الخدمة المقدمة من وزارة التعليم تأتي ضمن اهتمامات فئة كبيرة من أهالي المملكة العربية السُّعُودية وخصوصًا المعلمين والمعلمات وجميع موظفي المهن التعليمية بالدولة، ودائمًا ما يتم إضافة العديد من المميزات الإضافية إلى هذه الخدمة وجميعها متعلقة بالوظائف التعليمية، وفيما يلي توضيح لكل ما يخص رابط التسجيل وتسجيل الدخول إلى الخدمة والتمتع بمميزاتها بالتفصيل.

نظام فارس الخدمة الذاتية

إن نظام فارس الخدمة الذاتية هو عبارة عن خدمة تم إتاحتها عبر وزارة التربية والتعليم داخل المملكة العربية السُّعُودية من أجل دعم عملية التواصل بين أصحاب المهن التعليمية والوزارة، غير إن فارس الخدمة الذاتية هو عبارة عن نظام فرعي منبثق من النظام الرئيس وهو نظام فارس للموارد البشرية، ولقد تم إنشاء الخدمة الذاتية من أجل مساعدة المعلمين على الحصول على مختلف الخِدْمَات المهنية المتعلقة بجميع قضيا التعليم والمهن في السعودية التعليمية بسهولة.

رابط نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1443

يُمكن الولوج إلى نظام فارس الخدمة الذاتية وتسجيل الدخول أو التسجيل وذلك عبر استخدام الرابط الرسمي الذي قد أتاحته وزارة التربية والتعليم للأفراد داخل المملكة من أجل التسجيل في الخدمة والتمتع بهذه الخِدْمَات وتحديدً المعملين والمعلمات وأصحاب المهن التعليمية بوجه عام داخل مدارس المملكة، وهي صفحة إلكترونية تحمل اسم Fares User وهي الصفحة الرئيسة والرسمية لـ رابط نظام فارس الخدمة الذاتية.

التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية 1443

يُمكن تسجيل مستخدم على نظام فارس الخدمة الذاتية جديد وذلك عبر اتباع الإرشادات والخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بخدمة فارس الخدمة الذاتية المتوفر بالفقرة السابقة.

النقر على الخِيار الأول وهو: New User Creation

إدخال المعلومات المطلوبة والتي تشمل: رَقْم بطاقة الهُوِيَّة الوطنية National Identifier رَقْم الايبان للحساب الذي ينزل عليه الراتب. عنوان البريد الإلكتروني E-mail رَقْم الجوال ـ Phone number. إدخال الرمز المرئي.

ثم الضغط على اختيار Submit من أسفل.

تسجيل الدخول نظام فارس الخدمة الذاتية 1443

في حالة وجود حساب مسبق على نظام فارس الخدمة الذاتية، يُمكن للمستخدم تسجيل الدخول مباشرةً عبر الخطوات التالية:

مميزات نظام فارس للخدمة الذاتية 1443

هناك العديد من المميزات المهمة التي تتوفر في نظام فارس الخدمة الذاتية للمعلمين والمعلمات ، مثل:

يُمكن للمعلمين والمعلمات عرض والتحقق من البيانات خاصتهم المُسجلة لدى الوزارة غبر خِدْمَات فارس الخدمة الذاتية بسهولة.

هي خدمة حكومية مجانية مُقدمة من وزارة التربية والتعليم إلى كافة المعلمين والمعلمات.

يُمكن من خلاله معرفة قيمة الراتب، قيمة المكافأة، معرفة ما يتبقى له من رصيد إجازات والمزيد.

الحصول على موافقة على الإجازة وغيرها من الخِدْمَات دون الحاجة إلى اتباع الأساليب التقليدية مثل تقديم طلب ورقي وغيرها من الإجراءات الأخرى.

يقوم النظام أيضًا بعرض سجلات التوظيف للمعلمين والمعلمات كاملة ودقيقة.

تقديم الطلبات الخاصة بالحصول على المكافآت والبدلات.

يمكن للإدارة التعليمية الإبلاغ عن تغيب موظف معلم أو معلمة عبر الخدمة إلكترونيًا.

التقديم على طلب التقاعد عن العمل.

تقديم طلب الحصول على إجازة أو قطع الإجازة أو تمديد الإجازة أو طلب مُبَاشرِة العمل بعد الإجازة.

تقديم الطلبات الخاص بالرغبة في الانتقال من مدرسة إلى أخرى.