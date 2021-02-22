نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي التعليمية الترم الثاني تعرف على رابط التسجيل والتحديث الجديد في الخدمات والمزايا في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي التعليمية الترم الثاني أصبحت أكثر تطوراً حيث تم إضافة المزيد من الخدمات والمزايا التي تساعد على رفع مستوى الطلاب التعليمي، وكما نعلم أن المنصة تابعة لوزارة التربية والتعليم السعودية تم إطلاقها هذا العام 1442 من أجل النهوض بالتعليم في المملكة لتحقيق رؤية2030 التي تسعى إلى التقدم في جميع القطاعات الحكومية، وبعد جائحة كرونا اتجهت وزارة التعليم لبث المناهج التعلمية إلكترونيا، وعن بعد للتواصل الاجتماعي بين المدرسة والطالب والآباء حتى احتلت منصة مدرستي التعليمية الأيام الماضية مكان علي محركات بحث جوجل وأصبحت ترند السعودية بعد تزايد عمليات البحث عنها لمعرفة كيفية التسجيل عليها، وأهم الخدمات التي تقدمها كما أكد من سجل عليها أنها طريقة جيدة من حيث متابعة المناهج والدروس ،وتقدم مزايا كثيرة للطلاب وأولياء الأمور. تطورات خدمات ومميزات منصة مدرستي التعليمية الترم الثاني متابعة العملية التعليمية وعدم تعطيلها نظر للظروف التي يمر بها العالم جراء فيروس كرونا.

تساعد منصة مدرستي التعليمية على توفر الأمان وعدم الإصابة بالفيروس للمدرسين والطلاب.

استخدام تقنية جديدة بالنسبة للطالب والمعلم وهي التعلم عن بعد وسهولة الاتصال والتواصل مع المدرسة.

يستطيع المعلم الشرح ووضع الاختبارات داخل فصول افتراضية دون حدوث تكدس داخل المدارس.

تخدم المنصة جميع المراحل التعليمية من الابتدائي والإعدادي والثانوي.

يستطيع مديرون ومسئولون كل مدرسة تقيم مستوى أداء المعلمين.

توضيح مستوى التلاميذ من خلال البيانات المصدرة علي منصة مدرستي.

يستطيع الطالب تلخيص وعرض ما فهمه من الدروس.

يستطيع أولياء الأمور متابعة أبنائهم هل حضروا الدروس أم لا على المنصة.

وسوف نستعرض من خلال هذا المقال على موقع “ثقفني “طريقة التسجيل ودخول منصة مدرستي. كيفية الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية الترم الثاني 1- نتجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم السعودية. 2-اختار الدخول لمنصة مدرستي التعليمية نبحث عن المنصة ، ونضغط للتسجيل نكتب البيانات المستلمة من بريد مايكروسوفت أومنصة توكلنا التابعة له. 3- نكتب الرقم السري، ونضغط تسجيل دخول منصة مدرستي .

4- بعد دخول المنصة يستطيع الطالب اختيار ما يريده من خلال قائمة المنصة. كيفية تسجيل حضور الطلاب في منصة مدرستي التعليمية الترم الثاني الدخول إلي المنصة كما وضحنا في السابق الضغط على حساب مايكروسوفت للطلاب والكوادر التعليمية. يضاف الإيميل والباسورد الخاص بالطالب. اختيار الجدول الخاص بالصف من قائمة الجداول الموجودة في القائمة. يضغط علي كلمة حضور ثم على الدرس وتتم المتابعة.

ملحوظة: من الضروري والهام جدا لإثبات الحضور الضغط على أيقونه حضور الموضوعة بجوار كلمة الدرس لتسجيل الحضور. منيو مطعم البيت بيتك بأبها والتواصل مع المطعم

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