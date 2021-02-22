نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيداع المساعدة المقطوعة 1442 قريباً وفقاً لقرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إيداع المساعدة المقطوعة 1442 يعتبر من أبرز الأمور التي يقوم المواطنين في المملكة العربية السعودية بالبحث عنها في الفترة الأخيرة، نظراً للتأخر الشديد في صرفها، واحتياج المواطنين لذلك الدعم لتلبية حاجة أسرهم قبل حلول شهر رمضان الكريم، حيث تداولت العديد من الأنباء على مواقع التواصل الاجتماعية عن قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الذي يفيد بقرب موعد صرف المساعدة المقطوعة قريباً للغاية، ولكننا اليوم من خلال المقال التالي سوف نعلمكم بجميع مستجدات صرف برنامج المساعدة المقطوعة وحقيقة الأخبار المتداولة على الإنترنت.

موعد إيداع المساعدة المقطوعة 1442

أعلنت الوزارة عن اقتراب موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442، ولكنها لم تفصح عن التاريخ المحدد الخاص بالصرف، ولكن أعلنت العديد من المصادر من داخل الوزارة عن احتمالية صرف الدعم للمستحقين ممن أتموا تحديث البيانات الخاصة بهم قبل حلول شهر رمضان المبارك حتى يتمكنوا من توفير حاجاتهم وحاجات أسرهم في الشهر الكريم، ولكن يشترط إتمام التحديث، نظراً لأن التوقف الطويل عن الصرف كان نتيجة لرغبة الوزارة في الاستعلام عن الفئات المستحقة بالفعل للصرف وتوجيه الدعم لها.

طريقة التقديم على مقطوعة الضمان الاجتماعي

هناك عدد من المواطنين الذين يرغبون في التقديم على استحقاق المساعدة المقطوعة، ولكن لا يعلمون آلية ذلك، ويتم الأمر عن طريق التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للبرنامج على شبكة الإنترنت، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد لبرنامج المساعدة المقطوعة وهو 19911، واختيار اللغة العربية، بعدها يتم اختيار الخدمات الخاصة بالتنمية الاجتماعية، ثم خدمات الضمان الاجتماعي، ومنها اختيار برنامج المساعدة المقطوعة، وعلى الفور تتحول المكالمة لأحد موظفي خدمة العملاء للتعرف على البيانات والأوراق المطلوبة وتقديم الطلب.

شروط استحقاق المساعدة المقطوعة

يجب أن يكون المواطن من أبناء المملكة العربية السعودية ومقيم بها باستمرار. يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 37 عام. يجب أن لا يغادر المتقدم المملكة أكثر من ثلاث أشهر على مدار العام الماضي. من الضروري أن تكون البيانات المقدمة من قبل المواطن متفقة مع المتواجدة لدى الجهات المعنية. على المواطن أن لا يمتلك أي عقارات أو أراضي أو سجل تجاري باسمه.