نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الصحة السعودية تُعلن عن رابط منصة التوظيف الجديد لعام 1442هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الصحة السعودية تُعلن عن رابط منصة التوظيف الجديد لعام 1442هـ ، قد أعلنت وزارة الصحة السعودية هذا الرابط الإلكتروني الذي يُمكن للمواطنين من خلاله التقدّم للحصول على الوظائف المختلفة والتي يتم الإعلان عنها من قِبل وزارة الصحة السعودية، وقد أتاحت الوزارة هذه التقنية الإلكترونية ليتم التوظيف من خِلالها مما يوفر الكثير من الوقت والجهد.

الخدمات التي تقدّمها منصة التوظيف الجديد للمواطنين بالمملكة

تعتبر هذه المنصة أحد أهم نُظم التطور التقنيّ للتوظيف الإلكتروني عن طريق الويب، والذي اتاحته وزارة الصحة السعودية لمواطنيها ضمن الكادر الطبي السعودي، والراغبين في الحصول على وظيفة من الوظائف المُعلنة من قِبل الوزارة، حيث يقوم المُتقدم للوظيفة بالتقديم من خلال رابط هذه المنصة المُتاح عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، على أن يقوم طالب الوظيفة بإنشاء حساب خاص به عبر البوابة الإلكترونية، وأيضًا يمكن من خلال منصة التوظيف البحث عن جميع الوظائف المُتاحة والتي يمكن التقديم فيها، وتظهر جميع المعلومات حول هذه الوظيفة مثل تاريخ الإعلان عن الوظيفة، ومكان الوظيفة، ويُستثني من التقدّم لأى وظيفة مُتاحة عبر هذه المنصة من هم لديهم وظيفة في وزارة الصحة السعودية.

طريقة تسجيل الدخول على منصة التوظيف

الدخول على الرابط الخاص بمنصة التوظيف.

إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور في المكان المُخصص لهم.

الضغط على زر تسجيل الدخول.

خطوات التسجيل في منصة التوظيف الخاصة بوزارة الصحة السعودية

الدخول على رابط منصة التوظيف وزارة الصحة.

الضغط على كلمة تسجيل.

يتم الدخول على الصفحة المُخصصة للتسجيل وإدخال جميع البيانات المطلوبة مثل: ( رقم الهوية، اسم العائلة، الجنسية، الاسم الأول، اسم الأب والجد، الاسم الأول باللغة الانجليزية، وكذلك اسم العائلة والأب والجد، الجنس، تاريخ انتهاء الهوية، محل الميلاد، اسم القبيلة، البريد الإلكتروني، كلمة السر وتأكيد كلمة السر ).

التأكد من تسجيل جميع البيانات المطلوبة والضغط على أيقونة التسجيل.

كيفية البحث عن الوظائف المتاحة من خلال منصة التوظيف

الدخول على الصفحة الرئيسية لمنصة التوظيف وزارة الصحة السعودية من خلال الرابط المخصص لها.

الضغط على أيقونة وظائف جديدة.

سيتم التوجه إلى صفحة البحث عن الوظائف.

ادخال الوظيفة المراد البحث عنها.

تحديد التاريخ الذي تم الإعلان فيه عن الوظيفة.

الضغط على كلمة بحث.

ستظهر جميع الوظائف المُتاحة والتي لها علاقة بالوظيفة التي تم البحث عنها بشكل مُفصّل بحيث يظهر المسمّى الوظيفي، وتاريخ الإعلان ، وأخر موعد للتقديم للوظيفة، ورابط التقديم.

كيفية التقديم على وظيفة من خلال منصة التوظيف لوزارة الصحة

الدخول على الصفحة الرئيسية للتوظيف وزارة الصحة السعودية من خلال الرابط المُخصص لها.

الضغط على أيقونة وظائف جديدة.

ستظهر الوظائف المتاحة بوزارة الصحة السعودية.

يتم اختيار الوظيفة المناسبة.

التسجيل في صفحة التشغيل الذاتي.

إدخال كافة البيانات بشكل صحيح في الخانات المُخصصة لها.

التأكد من تسجيل البريد الالكتروني ورقم الجوال الخاص بالمُتقدِم للوظيفة.

الضغط علي كلمة تسجيل.

سيتم إرسال كود التفعيل الخاص بحسابك على الجوال.

يتم إدخال كود التحقق في الخانة المُخصصة له.

يتم رفع السيرة الذاتية للمُتقدم للوظيفة على الموقع.

الضغط على زر حفظ البيانات.

بعد إتمام ما سبق يتم إرسال رسالة نصية مُوضح بها رقم الطلب وتأكيد التسجيل عبر الجوال الخاص بالمُتقدم للوظيفة.