نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم سعر الذهب اليوم بيع وشراء في السعودية.. أسعار متجددة 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترد العديد من الأسئلة حول كم سعر الذهب اليوم بيع وشراء في المملكة العربية السعودية، وكيف اعرف آخر أسعار الذهب محدثة بأسعار جديدة ومتوازية مع أسواق البورصة العالمية، وما هي توقعات أسعار الذهب والعديد من الأسئلة المشابهة بهذا النمط، وفي هذا التقرير وفرنا لكم آخر الأسعار المسجلة حسب البورصة العالمية مع توفير جدول متحرك يظهر الأسعار الجديدة والمحدثة على مدار الساعة.

كم سعر الذهب اليوم بيع وشراء 2021

بالنسبة لأسعار الذهب أمام الدولار الأمريكي فقد سجلت الأسعار الخاصة بالذهب من عيار 22 سعر 52.63 دولار للجرام الواحد، بينما سجلت أسعار الذهب عيار 21 على الدولار الأمريكي 50.24 دولار، أما أسعار الكيلو فقد سجلت سعر 57.415 الكيلو جرام الذهبي، في حين سجل الجنيه الذهبي أمام الدولار الأمريكي سعر 402 دولار، بينما سجلت أسعار الذهب للأوقية سعر 1.786 دولار بتاريخ يوم أمس الأحد، كما سجل الذهب من عيار 24 سعر جديد وصل إلى 57.41 دولار أمريكي، وبالنسبة لسعر الذهب اليوم الأحد عيار 18 فقد وصل إلى سعر 43.06 دولار، وفيما يلي أسعار الذهب في السعودية بالريال السعودي.

سعر الذهب بيع وشراء في السعودية مباشر

هذا وقد سجل الذهب أمام الريال السعودي للكيلوغرام الواحد: 215.262 ريال سعودي

فيما وصل سعر الأوقية الذهبية في السعودية إلى سعر: 6.695 ريال سعودي

أما أسعار الذهب عيار 12 فقد سجل سعر جديد وهو: 107.63 ريال سعودي

في حين سجل الذهب من عيار 14 سعر اليوم الاثنين عند: 125.57 ريال

وبالمجيء إلى أسعار الذهب اليوم من عيار 18 لقد وصلت إلى سعر: 161.45 ريال

بينما كانت أسعار الذهب من عيار 21 عند: 188.36 ريال

عند: 188.36 ريال أما عيار 22 قيراط فقد سجل المعدن الأصفر سعر جديد عند: 197.33 ريال

في حين سجل الجنيه الذهبي سعر جديد الاثنين عند: 1.507 ريال

بتحديث مستمر إليكم سعر الذهب بيع وشراء الاثنين.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Monday, February 22, 2021 07:57 AM بتوقيت دولة السعودية اسعار الذهب عيار 24 215.26 ريال $57.40 سعر الذهب عيار 22 197.33 ريال $52.61 اسعار الذهب عيار 21 188.36 ريال $50.22 اسعار الذهب عيار 18 161.45 ريال $43.05 سعر الذهب عيار 14 125.57 ريال $33.48 سعر الذهب عيار 12 107.63 ريال $28.70 اسعار أوقية الذهب 6,695 ريال $1,785 اسعار جنيه الذهب 1,507 ريال $401.78 اسعار كيلو الذهب 215,262 ريال $57,395