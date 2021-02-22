نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول أسعار الذهب السعودية مباشر 2021 أسعار متجددة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نضع لكم جدول أسعار الذهب السعودية مباشر ومتجددة على مدار الدقيقة، ومع بداية تغير في أسعار الذهب، حيث يشهد تغيرات عديدة وفي يوم الجمعة كانت أسعار الذهب من عيار 24 قد وصلت إلى 215.34 ريال سعودي لجرام الذهب، فيما وصل سعر عيار 24 مقابل الدولار إلى 57.08 دولار أمريكي، في حين شهدت أسعار الذهب عيار 21 تغيرات وصل فيها السعر عند 188.42 ريال للجرام الذهب الواحد، والدولار الأمريكي كان قد سجل 49.95 للجرام الواحد.

أسعار الذهب السعودية مباشر يوم الجمعة الماضي 19 فبراير

وخلال الأسبوع الماضي تراوحت أسعار الذهب من عيار 21 ما بين 187.27 ريال للجرام الواحد وحتى 192.63 خلال هذا الأسبوع، وكان قد سجل على رقم في هذا الأسبوع يوم الثالث عشر 2 فبراير 2021، كما تتراوح أسعار الذهب عيار 24 ما بين 214.02 وحتى 220.15 ريال، وكان أعلاها في الثالث عشر من فبراير ليشهد بذلك تراجعا خلال الأيام القليلة الماضية.

أسعار تداول الذهب اليوم في السعودية الاثنين 22 فبراير 2021

سجل الذهب من عيار 22 اليوم الجمعة سعر: 197.33 ر. س

بينما سجل الذهب اليوم الاثنين عيار 18 قيراط: 161.45 ر. س

سعر المعدن الأصفر افتتح سوقه اليوم من عيار 14 بسعر جديد عند: 125.57 ر. س

الذهب عيار 12 قيراط سجل الاثنين سعره في محال الصاغة عند: 107.63 ر. س

أسعار الذهب اليوم عيار 21 وصل إلى: 188.36 ر. س

ذهب عيار 24 سجل سعر جديد اليوم عند: 215.26 ر. س

في حين سجلت أوقيه الذهب في السعودية اليوم: 6.695 ر. س

أما أسعار الكيلو جرام الذهبي فقد سجل الاثنين: 215.262 ر. س

في حين سجل الجنيه الذهبي في السوق السعودية اليوم سعر: 1.507 ر. س

والآن إليكم آخر أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية من صباح يوم الاثنين الموافق للعاشر من رجب 1442 للهجرة، والمصادف للثاني والعشرين من شباط فبراير 2021.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Monday, February 22, 2021 07:57 AM بتوقيت دولة السعودية اسعار الذهب عيار 24 215.26 ريال $57.40 سعر الذهب عيار 22 197.33 ريال $52.61 اسعار الذهب عيار 21 188.36 ريال $50.22 اسعار الذهب عيار 18 161.45 ريال $43.05 سعر الذهب عيار 14 125.57 ريال $33.48 سعر الذهب عيار 12 107.63 ريال $28.70 اسعار أوقية الذهب 6,695 ريال $1,785 اسعار جنيه الذهب 1,507 ريال $401.78 اسعار كيلو الذهب 215,262 ريال $57,395