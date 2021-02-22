Log In تسجيل منصة وزارة الصحة على رابط erp.moh.gov.sa توظيف السعودية 1442

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عمر شويل - جدة منصة وزارة الصحة الجديدة التي قامت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية بإتاحتها وتوفيرها للراغبين في العمل في حقل الصحة، حيث تقوم الوزارة بتوفير المنصة للتيسير على الراغبين في العمل في القطاع الصحي، من جميع التخصصات، من التسجيل في طلب الوظائف التي تقوم المؤسسة بتقديمها بين الحين والآخر، وتقوم المؤسسة بانتخاب التخصصات المطلوبة لديها وتحديد مواعيد المقابلات الشخصية لعمل اختبارات الأداء اللازمة.

المنصات السعودية الجديدة 1442

منصة وزارة الصحة السعودية

هي من أهم المنصات الحديثة في الوزارات الخدمية بالمملكة، حيث يعتبر المجال الصحي الآن من أكثر المجالات في العالم طلبا للموظفين بالقطاع الطبي، حيث تجتاح العالم جائحة كرونا وتم إصابة أعداد كبيرة من الطواقم الطبية، ووجب التركيز على استبدال المصابين ورفع أعداد العاملين بالوزارة، وذلك للتمكن من تقديم الخدمات الطبية المتكاملة وتغطية جميع التخصصات، بما يعود بالنفع على الدولة والمواطن ويتم من خلالهم السيطرة على الجائحة العالية في وقت أقل.

Log In تسجيل وظائف وزارة الصحة

يتم الدخول على الرابط الرسمي الجديد لتسجيل وظائف وزارة الصحة السعودية. يقوم المستخدم بإدخال البريد الإلكتروني الخاص به. يقوم بإدخال كلمة المرور التي حصل عليها من التسجيل السابق، او يمكنه الحصول على تسجيل جديد للحصول على كلمة جديدة. يبدا تسجيل الدخول.

للتسجيل الجديد بموقع الوزارة

يقوم المستخدم بالدخول على رابط التسجيل الرسمي. يتم استخدام التبويب (تسجيل). يبدا الانتقال للصفحة المحددة للتسجيل ويتم كتابة جميع البيانات الخاصة بالمستخدم. يبدا المستخدم بكتابة رقم الهوية – الجنسية – اسم العائلة – الاسم الأول للمستخدم – اسم الأب الأول – اسم الجد – الاسم الأول باللغة الإنجليزية – اسم العائلة باللغة الإنجليزية – الجنس – مكان الميلاد – تاريخ انتهاء الهوية – اسم القبيلة – البريد الإلكتروني الخاص – إدخال كلمة السر – التأكيد على كلمة السر.

الاستعلام عن وظائف جديدة يتم الدخول على رابط الوزارة الذي تم ذكره سابقا. يختار المستخدم (وظائف جديدة). الدخول على صفحة الاستعلام عن وظائف. يبدا بإدخال الرقم السري. يتم كتابة تاريخ الإعلان عن الوظائف ثم يبدا البحث.