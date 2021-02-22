نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات سعر الريال مقابل الدولار وأهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين 22 فبراير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نضع لكم سعر الريال مقابل الدولار بتاريخ اليوم الاثنين والموافق ليوم الثاني والعشرين من شهر فبراير 2021 والذي يوافق يوم العاشر من شهر رجب 1442 على التاريخ الهجري، ويوم أمس سجل الريال السعودي مقابل الأوقية الموريتانية سعر 0.0105، بينما سجل مقابل الجنيه الاسترليني سعر 5.2168، بينما سجل أمام الدولار الأمريكي 3.75، وفيما يلي نستعرض لكم أسعار أهم العملات يوم الأحد والاثنين.

سعر الريال مقابل الدولار أسواق العملات الأجنبية

وقد سجل الريال السعودي مقابل الدولار اليوم 3.75، بينما سجل اليورو الأوروبي سعر 4.5495، في حين سجلت الليرة التركية سعر 0.5389، كما سجل الدولار الأسترالي أمام الريال يوم الجمعة الفائت 2.9184، في حين سجل أمام الكرونة السويدية 0.4532، وأمام الكرونة الدنماركية فوقف سعره عند 0.6117، بينما كان سعر الجنيه المصري 0.2401، فيما سجل الريال العماني 9.7402، أما الدرهم الإماراتي فقد سجل 1.0209 اليوم.

أسعار الريال اليوم الاثنين في المصارف السعودية

جاءت أسعار يوم الاثنين أمام الريال السعودي على النحو التالي:

سجل الريال القطري سعر جديد أمام الريال السعودي اليوم الاثنين 0.97 للريال الواحد

سجل الدرهم الإماراتي سعر جديد أمام الريال عند 0.98 للريال الواحد

سجل الدولار الأسترالي سعر عند 0.34 للريال الواحد

فيما سجل الدولار الأمريكي سعر الجديد عند 0.27 للريال الواحد

في حين سجلت الليرة التركية أمام الريال اليوم 1.86 للريال الواحد

الجنيه الاسترليني وصل سعره أمام الريال إلى 0.19 للريال الواحد

أما الجنيه المصري فقد سجل اليوم الاثنين أمام الريال سعر: 4.18 للريال الواحد

أما الريال العماني سجل سعر جديد عند 0.10 للريال السعودي الواحد

الليرة السورية سجلت سعرها عند 899 للريال الواحد

الريال السعودي مقابل الدينار الكويتي سجل سعر: 0.081 للريال الواحد

في حين سجلت الليرة اللبنانية سعر جديد عند 403.59 للريال الواحد.