نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض شركة زين Zain لتقسيط الجوالات والشروط المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض عديدة للهواتف الذكية تقدمها شركة Zain في المملكة العربية السعودية، فيما يمكن لأي مواطن أو مقيم تقسيط جوالات زين 1442 دون الحاجة إلى دفع قيمة الهاتف، الذي يختاره، بالكامل، حيث أنه يأتي ذلك في إطار التيسير على عملاء الشركة في جميع أنحاء المملكة، ولجذب العديد من العملاء الجدد، والمنافسة بقوة مع أكبر الشركات في سوق الاتصالات السعودية، وعلى رأسها شركتي stc وموبايلي، وخاصة أن العروض التي توفرها للهواتف الذكية من أحدث الموديلات في الأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد وios.

الاستفسار عن تقسيط جوالات زين في السعودية

يمكن الاستفسار عن تقسيط جوالات زين في السعودية، عن طريق عدد من قنوات الاتصال على ممثلي خدمة العملاء للسؤال عن العروض المختلفة، وكيفية السداد على دفعات شهرية، وجاءت طريقة الاستفسار كما يلي:

الذهاب إلى أحد مقرات شركة زين في المملكة والاستفسار من أحد ممثلي خدمة العملاء. أو التواصل مع الشركة عبر البريد من خلال الإرسال إلى عنوان واحة غرناطة للأعمال, مبنى 3 أ/ صندوق بريد 295 الحوض 814/ الرياض 11351. يمكن التواصل من خلال الرقم الساخن 959 داخل السعودية. يمكن التواصل مع شركة Zain من خارج المملكة على الرقم 0590000959.

عروض شركة Zain لتقسيط الهواتف الذكية

توفر شركة Zain السعودية للاتصالات العديد من العروض لتقسيط الهواتف الذكية، فهي خدمة لجميع العملاء، حيث أن العروض جاءت على النحو التالي:

من الممكن شراء هاتف بالتقسيط من خلال نظام الخصم المباشر عبر فاتورة الباقة. يمكن التقسيط عن طريق الدفع الشهري. يوجد الشراء بنظام الكاش دون إضافة أي أرباح أو فوائد مالية. يمكن الشراء بالتقسيط دون الاشتراك في نظام الباقات، ولكن بإضافة فائدة على سعر الهاتف. بينما الشراء من خلال التقسيط عبر الباقات المختلفة يكون بدون إضافة على أن تكون فترة التقسيط لمدة عام.

شروط شركة زين لتقسيط الهواتف

أما عن شروط شركة Zain لتقسيط الهواتف الذكية، فإن هناك عددًا من الشروط غير التعجيزية، التي تضمن حق الشركة من العملاء الذين استفادوا من عروض الشراء بالدفع الآجل، وكانت الشروط كالتالي:

يجب سداد آخر 3 دورات فوترية.

يجب أن يكون خط العميل نشطًا عند تفعيل الخدمة.

عدم وجود مبالغ مفوترة أكثر من 20 ريالا سعوديا.

أن لا يكون على العميل أي غرامات سابقة.

يجب أن يكون لدى العميل سجل ائتماني بتصنيف يسمح له بالاشتراك في التقسيط.

وجود خطة تقسيم الأجهزة المتاحة للباقة المفوترة وهي 100 و 200 و300 و400 فقط.

توقيع عقد التزام بالباقة مع خطة لمدة عامين.

دفع المبلغ المتبقي لأقساط الجهاز مع الضريبة، في حالة إلغاء عقد خطة التقسيط.