نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي تسجيل دخول 1442 للتعليم عن بعد وطريقة عمل الواجبات والإختبارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية عن منصة مدرستي تسجيل دخول هذه الأيام بكثرة وبشكل ملحوظ على مواقع محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي، وتأتي الزيادة في عمليات البحث عن هذه المنصة التعليمية هذه الأيام بسبب إغلاق الحكومة السعودية للمدارس الفترة الأخيرة لمنع تفشي فيروس كورونا وكأحد أهم الإجراءات الإحترازية، وقد أصبحت المنصة البديل الرسمي للتعليم بشكل إلكتروني هذه الفترة لإستكمال العام الدراسي الحالي لمختلف المراحل الدراسية، ونهتم في موقعنا بالكتابة عن أخبار التعليم في السعودية خاصة منصة مدرستي التي تقدم عدة مميزات للطالب وتجعل تواصله مع المعلم بطريقة أفضل وأسهل، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” رابط وخطوات التسجيل في منصة مدرستي وطريقة عمل الواجبات المنزلية وأداء الإختبارات، فإلى نص المقال.

منصة مدرستي تسجيل دخول

انتشرت في الآونة الأخيرة على موقع تويتر للتواصل الإجتماعي اسئلة كثيرة بشأن طريقة التسجيل في المنصة التعليمية مدرستي، ونوضح لكم الخطوات بالتفصيل فقط اتبع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى ادخل إلى تطبيق توكلنا وانشا حساب جديد وكلمة مرور.

الخطوة الثانية ادخل إلى الموقع الرسمي لمنصة مدرستي .

. الخطوة الثالثة اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور.

وتستطيع الآن أن تستخدم كل مميزات المنصة وتستكمل عمك الدراسي وتسجل الحضور في الحصص اليومية.

منصة مدرستي

تقدم المنصة التعليمية مميزات عديدة للكثير من الطلاب تجعل عملية التعليم سهلة وبسيطة وتُسهل من عملية التواصل ين المعلم والطلاب بإستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية المتطورة، وتقدم المنصة إمكانية عمل الواجبات المنزلية وأداء الإختبارات بطريقة إلكترونية.

نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم مقال مميز به كافة التفاصيل والمعلومات ونرجو ترك كل أسئلتكم واستفساراتكم بالتعليقات بالأسفل ونسعد بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن