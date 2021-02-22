نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل دخول نظام فارس الخدمة الذاتية 1443 edu.moe.gov.sa التسجيل لأول مرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام فارس الخدمة الذاتية الذي يعتبر نظام إلكتروني خاص بالمعلمين وكذلك المعلمات في السعودية حيث أنشأت وزارة التعليم هذه الخدمة الإلكترونية لتسهل على جميع العاملين في المنظومة التعليمية العمليات الإدارية الخاصة بهم لكي تتم بكل سهوله ويسر دون أي اعاقة، يقدم نظام فارس عدد من الخدمات للمدرسين منها يقوم بنشر كشوف الرواتب بالنسبة للمعلم يمكن تقديم طلبات للبدلات طلب تقديم طلب لمد الإجازة وتقديم طلبات ألأجازه كما يمكن تقديم طلب للرجوع من ألأجازه في حاله طلبات التعاقد كما يمكن مد ألأجازه عن طريق الموقع.

رابط نظام فارس الخدمة الذاتية

يستطيع العاملين في التعليم تسجيل دخول إلى نظام فارس الخدمة الذاتية وتسجيل حساب لأول مره وذلك من خلال الرابط الرسمي الذي قامت بنشره وزاره التعليم في المملكة العربية السعودية حتى يتمكنوا من الحصول على الخدمات التي يقدمها نظام فارس الإلكتروني

التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية لأول مره

يستطيع أي موظف أو معلم في وزاره التربية والتعليم بالمملكة أن يقوم بالتسجيل على نظام فارس الخدمة الذاتية ويتم ذلك عن طريق هذه الخطوات التي سنوضحها لكم الآن:

أولا على المستخدم أن يقوم بتسجيل الدخول على الموقع الرسمي الخاص بخدمه فارس

يقوم المعلم باختيار تسجيل جديد حتى يسجل حسابه لأول مره

يطلب منهم كتابه رقم بطاقه الهوية الوطنية التي تخصه بي كما يكتب بعض البيئات الأخري الخاصة بحسابه في البنك ورقم البيان الذي من خلاله يحصل على الراتب

كما يكتب رقم تليفون المحمول الخاص به و عنوان البريد الإلكتروني ثم يقوم بإدخال الرمز المرئي الظاهر أمامه يضغط اختيار

وبذلك يكون قد تم التسجيل في نظام فارس ويمكنه الآن التمتع بجميع المميزات الذي يقدمها نظام فارس لكل العاملين في التعليم.