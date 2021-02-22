نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في منصة مدرستي الواجبات 1442 للتعليم عن بعد وطريقة عمل الواجبات المنزلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مما لا شك فيه أن معدلات البحث عن رابط وخطوات التسجيل في منصة مدرستي قد ازدادت الأيام الحالية بشكل ملحوظ، وقد أصبحت المنصة أشهر منصة تعليمية في المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة خاصة بعد قرار غلق المدارس الذي اتخذته وزارة التعليم السعودية كإجراء ضمن الإجراءات اللازمة للحماية من تفشي فيروس كورونا بين أبنائنا الطلاب والطالبات، وقد اعتمدت المملكة على التعليم عن بعد في هذا العام الدراسي من خلال منصة مدرستي التي تتميز بعدة مميزات سهلت من عملية التعليم والتواصل بين المعلم والطالب سنوضحها لكم خلال المقالة، ونحن في موقعنا نهتم بمتابعتكم بأحدث الأخبار الخاصة بالشأن التعليمي في الأراضي السعودية ولهذا نكتب لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” طريقة التسجيل في منصة مدرستي وطريقة عمل الواجبات المنزلية والإختبارات، فإلى نص المقال.

التسجيل في منصة مدرستي

هناك خطوات هامة لإتمام عملية التسجيل في المنصة التعليمة مدرستي ويسألنا عليها الكثير من أبنائنا الطلاب والطالبات بالإضافة إلى اهتمام أولياء الأمور أيضاً، ونوضح لكم الآن خطوات التسجيل في المنصة كالتالي:

أولاً عليك بمعرفة اسم المستخدم وكلمة المرور من تطبيق توكلنا.

ثانياً زيارة الموقع الرسمي لمنصة مدرستي .

. ثالثاً كتابة البيانات المطلوبة من اسم المستخدم وكلمة المرور.

رابعاً ادخل لتسجيل حضورك في الحصص ومتابعة الدراسة.

منصة مدرستي الواجبات

توفر منصة مدرستي طريقة إلكترونية بسيطة للطلاب لمتابعة دراستهم وعمل الواجبات المنزلية المطلوبة منهم بشكل بسيط وسهل، وبالإضافة إلى ذلك يقوم الطلاب بأداء الإختبارات المطلوبة منهم أيضاً من خلال الموقع، هذا وقد سهل الموقع عملية التواصل بين الطلاب والمعلم بطريقة إلكترونية بسيطة جعلت من عملية التعليم ممتعة وسهلت من عملية التواصل بين الطالب والمعلم من أجل وصول المعلومة بطريقة أفضل.