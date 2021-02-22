“الأرصاد”: تنبيهات بهطول أمطار رعدية على بعض المناطق ورياح نشطة وأتربة مثارة في أخرى

بلادي – الرياض :

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الإثنين)، تنبيهات بهطول أمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، بعدد من المناطق، وسحب رعدية وأتربة مثارة في أخرى.

وأوضح المركز، أن أجزاء من مناطق، حائل، القصيم، والمنطقة الشرقية، ومكة المكرمة، والباحة، وعسير، ستشهد أمطاراً رعدية مع نشاط في الرياح السطحية يؤدي لتدن في مدى الرؤية، مشيراً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 11 مساء.

وأبان أن أجزاء من مناطق، الرياض (الدوادمي – القويعية – المجمعة – عفيف)، وبيشة وتثليث بعسير، ومكة المكرمة (الخرمة – المويه – تربة – رنية)، والمدينة المنورة (الحناكية – المهد – وادي الفرع)، ستشهد رياحاً نشطة وسحباً رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تستمر حتى الساعة 11 مساء.

كما تشهد أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك، رياحًا نشطة، وأتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساء.